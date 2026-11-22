В немецкой Баварии во время богослужения в часовне 19 человек отравились угарным газом, причем четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на экстренные службы, пишет УНН.

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Инцидент произошел в муниципалитете Бад-Грёненбах, расположенном в регионе Альгой. Во время религиозной службы в часовне Рингайзенхауса несколько посетителей внезапно потеряли сознание, после чего богослужение немедленно прервали и вызвали спасателей.

Всех 19 пострадавших госпитализировали. По информации диспетчерского центра экстренных служб, состояние четырех человек оценивается как тяжелое.

Причины массового отравления выясняет полиция

Предварительно сообщается, что утечка угарного газа могла быть связана с неисправностью системы отопления часовни. В то же время в полиции подчеркивают, что точную причину инцидента пока не установили.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекли значительные силы спасателей, пожарных и правоохранителей.

Богослужение в часовне проводило Священническое братство святого Петра. Обстоятельства утечки опасного газа и причины неисправности оборудования устанавливают соответствующие службы.

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