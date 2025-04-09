Der Spiegel

Журналисты обнаружили в открытом доступе номера телефонов, электронные адреса и пароли американских должностных лиц. Это представляет значительные риски кибератак и доступа к информации.
Лидер ХДС Фридрих Мерц заявил, что Германия не может иметь собственного ядерного оружия из-за международных договоров. Он предлагает обсудить с Францией и Британией интеграцию их ядерного оружия в защиту Европы.
Министр иностранных дел Германии Бербок выступила против сокращения финансирования поставок оружия Украине с 7 млрд евро. Она также раскритиковала использование РФ "теневого флота" в Балтийском море.
Книга экс-канцлера Германии "Свобода" продалась тиражом более 200 тысяч экземпляров за первую неделю. 736-страничные мемуары, написанные вместе с Беате Бауманн.
Ураган Кирк движется через Атлантику в Западную и Центральную Европу. Ожидается, что он достигнет континента в середине или в конце следующей недели, потенциально угрожая Германии и Франции.
Президент США Джо Байден посетит Германию 10-12 октября. Ожидается четырехсторонняя встреча лидеров США, Германии, Франции и Великобритании для обсуждения поддержки Украины.
Министр обороны Германии надеется на увеличение бюджета для поставки оружия Украине. Ожидается дополнительная сумма в несколько сотен миллионов евро, которая будет использована для дальнейшей военной поддержки.
На авиабазе НАТО в Гайленкирхене расследуют случай возможного загрязнения питьевой воды. Ранее подобный инцидент произошел в казармах ВВС ФРГ под Кельном, где могли отравить воду.
Тяжело раненого мужчину нашли в общем жилье в Ростоке. Через некоторое время 46-летний украинец скончался.
В городе Крев частично обвалился отель, под обломками найдено тело. 8 человек, включая ребенка, остаются под завалами, некоторые серьезно пострадали. На месте работают 250 спасателей.
Германия готовится развернуть до 800 000 военнослужащих и 200 000 единиц техники на восточном фланге НАТО на случай нападения России на страну Альянса.
Германия разрабатывает секретный план развертывания до 800 000 военнослужащих НАТО и 200 000 единиц техники через автомагистраль А2 в Восточную Европу на случай нападения России на восточный фланг Альянса.
Министерство обороны Германии планирует заказать у Diehl Defense и Nammo Raufoss до 2,35 млн артиллерийских снарядов на сумму до 15 млрд евро, причем некоторые снаряды, предназначенные для Украины и партнеров по НАТО.
Согласно опросу, проведенному KPMG и Немецко-украинской торгово-промышленной палатой, немецкие компании в Украине планируют новые инвестиции, но обеспокоены войной, угрозами безопасности и коррупцией.
Уровень воды в реках на юге Германии постепенно снижается после наводнений, а немецкая метеорологическая служба отменяет предупреждения о неблагоприятных погодных условиях в регионе.
В нескольких районах Баварии объявлена чрезвычайная ситуация из-за высокого уровня воды в реках. В нескольких населенных пунктах началась эвакуация, свои дома оставили по меньшей мере 150 человек.
Латвия отвергает дискуссии о размещении войск в Украине, но поддерживает право Украины наносить удары по законным военным объектам в россии с помощью предоставленного оружия, если это необходимо для защиты от российской агрессии.
Министр обороны Германии Борис Писториус представил план создания новой модели военной службы, которая будет базироваться преимущественно на добровольной службе, без восстановления обязательного военного призыва.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо исключает отправку финских войск в Украину, подчеркивая, что Финляндия будет продолжать поддерживать Украину через поставки оружия и военную подготовку по просьбе Украины.
Страны Балтии могут отправить войска в Украину, если россия осуществит стратегический прорыв из-за недостаточной поддержки Запада.
Украина получила систему ПВО IRIS-T от Германии. В целом Берлин обещал Украине девять IRIS-T SLM и одиннадцать IRIS-T SLS, но производители успевают за темпами, которые задают условия войны.
Бывший президент США Дональд Трамп не будет выступать в качестве свидетеля на своем историческом уголовном процессе в Нью-Йорке, связанном с выплатами, произведенными порноактрисе Сторми Дэниелс в 2016 году.
В Новой Каледонии вспыхнули беспорядки из-за изменений в избирательном законодательстве, которые, по мнению сторонников независимости, ослабят влияние местного населения, что привело к блокированию дорог, отмене авиарейсов и мобилизации 600 вооруженных жандармов.
По слухам, которые приводит Der Spiegel, Байден может выйти из избирательной гонки в пользу Мишель Обамы, которая может быть выдвинута на партийном съезде в августе.
Израиль закрыл пограничный контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, основной пункт въезда гуманитарной помощи в Газу, после того, как палестинские боевики обстреляли его ракетами с территории Газы.
Военная операция ЕС в Красном море сталкивается с проблемами из-за недостаточного количества сил: только 3 фрегата не в состоянии надежно защитить торговые суда от нападений хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе.
Жители Папуа-Новой Гвинеи отвергают комментарии Байдена о каннибализме, призывая его сосредоточиться на ликвидации остатков Второй мировой войны вместо того, чтобы делать оскорбительные замечания об их народе.
В Германии арестовали трех подозреваемых в шпионаже в пользу Китая, они якобы передавали китайской спецслужбе информацию о военных технологиях.
Хакеры похитили около 19 000 технических файлов Volkswagen за 5 лет с 2010 по 2015 год, включая данные о двигателях внутреннего сгорания, коробках передач, электромобилях и аккумуляторах.
Министр иностранных дел Германии вызвал российского посла на фоне подозрений, что российские агенты планируют диверсии на немецкой территории, предупредив Путина, чтобы он не приносил свой террор в Германию.