В Германии в результате падения дерева погибли три человека, среди которых младенец

В Германии на Пасху в лесу близ Фленсбурга три человека погибли в результате падения дерева, по сообщению полиции, еще несколько человек получили ранения. Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.

Инцидент произошел 5 апреля в лесопарке в районе города Фленсбург под границей с Данией, когда группа из около 50 человек в рамках пасхальных развлечений искала спрятанные на местности пасхальные яйца.

От шквала ветра внезапно упало 30-метровое дерево, придавив четырех человек, среди которых младенец. Двое пострадавших 21-летнего и 16-летнего возраста скончались на месте, ребенок умер вскоре после прибытия в больницу. Еще один 18-летний – в больнице с тяжелыми травмами.

Кроме них, незначительные телесные повреждения получили еще несколько человек.

По предварительным данным следователей, на момент трагедии в лесу находилось около 50 жителей и сопровождающих из соседнего дома, которые искали пасхальные яйца.

На севере Германии на сегодня прогнозировали очень ветреную погоду со шквалами до 55-65 км/ч, местами до 80 км/ч.

