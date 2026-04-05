В Германии в результате падения дерева погибли три человека, среди которых младенец
Киев • УНН
В лесу близ Фленсбурга 30-метровое дерево упало на группу людей во время поиска пасхальных яиц. Погибли двое подростков и ребенок, еще один юноша тяжело ранен.
В Германии на Пасху в лесу близ Фленсбурга три человека погибли в результате падения дерева, по сообщению полиции, еще несколько человек получили ранения. Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.
Подробности
Инцидент произошел 5 апреля в лесопарке в районе города Фленсбург под границей с Данией, когда группа из около 50 человек в рамках пасхальных развлечений искала спрятанные на местности пасхальные яйца.
От шквала ветра внезапно упало 30-метровое дерево, придавив четырех человек, среди которых младенец. Двое пострадавших 21-летнего и 16-летнего возраста скончались на месте, ребенок умер вскоре после прибытия в больницу. Еще один 18-летний – в больнице с тяжелыми травмами.
Кроме них, незначительные телесные повреждения получили еще несколько человек.
По предварительным данным следователей, на момент трагедии в лесу находилось около 50 жителей и сопровождающих из соседнего дома, которые искали пасхальные яйца.
На севере Германии на сегодня прогнозировали очень ветреную погоду со шквалами до 55-65 км/ч, местами до 80 км/ч.
