Лавина в Пиренеях унесла жизнь 40-летнего лыжника из Тулузы
Киев • УНН
Во французской коммуне Валь-де-Сос 40-летний лыжник погиб под снежным завалом. Спасатели не смогли помочь мужчине, проживавшему недалеко от Тулузы.
Из-за схода лавины в горном массиве Пиренеи во Франции погиб лыжник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на thelocal.fr.
Детали
Трагедия произошла в пиренейской коммуне Валь-де-Сос в субботу, 4 апреля. Как установили СМИ, 40-летний мужчина во время катания на лыжах попал под лавину.
На помощь ему пришли горные спасательные службы, однако спасти его не удалось. СМИ также установили, что погибший в результате лавины проживал в этом же регионе в районе города Тулуза.
Напомним
