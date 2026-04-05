Лавина в Пиренеях унесла жизнь 40-летнего лыжника из Тулузы

Из-за схода лавины в горном массиве Пиренеи во Франции погиб лыжник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на thelocal.fr.

Трагедия произошла в пиренейской коммуне Валь-де-Сос в субботу, 4 апреля. Как установили СМИ, 40-летний мужчина во время катания на лыжах попал под лавину.

На помощь ему пришли горные спасательные службы, однако спасти его не удалось. СМИ также установили, что погибший в результате лавины проживал в этом же регионе в районе города Тулуза.

