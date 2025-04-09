После обсуждения войны рф в Украине и вопросов экономики, Макрон и Си пообедали на высоте 2150 метров

Макрон и Си пообедали в горном ресторане на высоте 2150 метров над уровнем моря в Пиренеях, где в непривычной дипломатической обстановке обсудили войну россии в Украине и вопросы торговли.