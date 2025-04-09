Миллиарды насекомых, преимущественно мух, ежегодно мигрируют через горный перевал Пиренеи между Францией и Испанией, играя важную
роль опылителей, борцов с вредителями и переносчиков питательных веществ.
Археологи обнаружили на на Пиренейском полуострове поселение железного века 2200-летней давности, которое было опустошено
внезапным пожаром. Открытие дает представление об образе жизни и экономике древнего народа.
Президент Китая Си Цзиньпин не пошел ни на какие уступки во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, несмотря
на усилия, направленные на улучшение напряженных отношений из-за торговых споров и поддержку Пекином вторжения россии в Украину.
Макрон и Си пообедали в горном ресторане на высоте 2150 метров над уровнем моря в Пиренеях, где в непривычной дипломатической
обстановке обсудили войну россии в Украине и вопросы торговли.