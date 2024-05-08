После обсуждения войны рф в Украине и вопросов экономики, Макрон и Си пообедали на высоте 2150 метров

Президент Франции принял лидера Китая на отдаленном горном перевале в Пиренеях, - в необычной обстановке для дипломатического визита Макрон и Си пообедали в ресторане L'Étape du Berger на высоте 2150 метров. Ранее Си Цзиньпин посетил Париж, где во время переговоров речь шла о торговых спорах и агрессии РФ в Украине. Об этом передает Euronews и ABC, сообщает УНН.

Детали

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на перевал Турмале у границы с Испанией, где Макрон в детстве проводил время, навещая свою бабушку. Приглашение было сделано как ответный жест, после того как в прошлом году Си Цзиньпин отвез Макрона в резиденцию губернатора провинции Гуандун, где когда-то жил отец китайского лидера.

Макрон и Си - вместе со своими женами Брижит Макрон и Пэн Лиюань - посетили горный ресторан. Перед обедом, защищенные от стихии зонтиками, они посмотрели представление традиционного народного танца на террасе. Лидеров можно было увидеть за ветчиной и черничным пирогом среди других местных фирменных блюд.

Этот уголок горы, "непосредственно связанный с очень личной историей" Эммануэля Макрона, был предназначен для того, чтобы нарушить импозантный протокол, который окружает малейшее движение китайского лидера, пишут СМИ. Но прежде всего позволить "плодотворные и дружеские дискуссии", - в частности по ключевому вопросу войны РФ в Украине. До сих пор китайский президент остаётся главным союзником своего российского коллеги Владимира Путина. Как напоминает Euronews, в накануне Си Цзиньпин посетил Париж и во время переговоров с президентом Франции доминировали торговые вопросы. Также речь шла о войне РФ в Украине.

Напомним,

Президент Франции поздравил Китай в его обязательстве не продавать оружие и не оказывать помощь рф. Также отметил важность контроля экспорта товаров в террористическую страну, которые могут использоваться в военных целях.