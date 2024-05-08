После обсуждения войны рф в Украине и вопросов экономики, Макрон и Си пообедали на высоте 2150 метров

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
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Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  209169 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  108959 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120189 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120458 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120786 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  229033 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  212108 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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30 апреля 2024, 14:32  •  478561 просмотра

После обсуждения войны рф в Украине и вопросов экономики, Макрон и Си пообедали на высоте 2150 метров

Макрон и Си пообедали в горном ресторане на высоте 2150 метров над уровнем моря в Пиренеях, где в непривычной дипломатической обстановке обсудили войну россии в Украине и вопросы торговли.

политика •   •  4428 просмотра
После обсуждения войны рф в Украине и вопросов экономики, Макрон и Си пообедали на высоте 2150 метров

российский производитель самолетов выкупает собственную продукцию в странах Азии и Африки, тратя на это сотни миллионов долларов

За два года полномасштабной войны российский производитель самолетов "яковлев" импортировал от иностранных партнеров продукцию собственного производства на сумму около 420 млн долларов, чтобы иметь возможности ускорить производства истребителей Су-30 и других военных самолетов.

Война •   •  4422 просмотра
российский производитель самолетов выкупает собственную продукцию в странах Азии и Африки, тратя на это сотни миллионов долларов

рф атаковала энергетику в 6 регионах, есть повреждения газовой инфраструктуры на западе, вечером возможны ограничения - Минэнерго

Российские войска массированно атаковали энергетическую инфраструктуру в 6 областях, нанеся ущерб энергосистеме и газовой инфраструктуре, есть ограничения для более 200 000 абонентов в Харьковской области, возможны вечерние ограничения для потребителей.

Война •   •  4854 просмотра
рф атаковала энергетику в 6 регионах, есть повреждения газовой инфраструктуры на западе, вечером возможны ограничения - Минэнерго

В Луганске с вечера пылает нефтебаза: инфраструктура оккупантов разрушена - ОВА

В оккупированном Луганске загорелась нефтебаза, уничтожив нефтепродукты и инфраструктуру оккупантов.

Война •   •  16186 просмотра
В Луганске с вечера пылает нефтебаза: инфраструктура оккупантов разрушена - ОВА

ЕСПЧ обязал Грузию выплатить 153 тысячи евро компенсации участникам акции "ночь гаврилова"

Европейский суд по правам человека обязал Грузию выплатить 153 600 евро компенсации жертвам насильственного разгона митинга "ночь гаврилова" в Тбилиси в 2019 году.

Новости Мира •   •  13825 просмотра
ЕСПЧ обязал Грузию выплатить 153 тысячи евро компенсации участникам акции "ночь гаврилова"

В Черкасском районе ночью минуснули "шахед", поврежден дом

Российский беспилотник был сбит над Черкасской областью во время массированной ракетной и беспилотной атаки на Украину, повредив здание, но обошлось без жертв.

Война •   •  15231 просмотра
В Черкасском районе ночью минуснули "шахед", поврежден дом

В МВФ высказались относительно возможного использования российских активов для Украины

Гита Гопинат, первый заместитель директора-распорядителя МВФ, заявила, что многие страны внимательно следят за дискуссиями о потенциальном использовании российских государственных активов, включая резервы банка России, для поддержки Украины, подчеркивая необходимость правовой основы и сохранении функционирования международной валютной системы.

Экономика •   •  13714 просмотра
В МВФ высказались относительно возможного использования российских активов для Украины

На Киевщине энергетики вернули свет в Вышгородском районе после утренней атаки рф

Энергетики восстановили электроснабжение 1023 семей в Вышгородском районе Киевской области после того, как российский обстрел повредил электросети и оставил их без света.

Общество •   •  14837 просмотра
На Киевщине энергетики вернули свет в Вышгородском районе после утренней атаки рф

"Сегодня украинцы снова противодействуют злу, которое возродилось" - Зеленский в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне

В День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне президент Зеленский заявил, что украинцы снова борются против зла, возрожденного под российским флагом, и только объединенный свободный мир может остановить это, как он это сделал в 1945 году.

Война •   •  13409 просмотра
"Сегодня украинцы снова противодействуют злу, которое возродилось" - Зеленский в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне

Рада планирует установить штрафы для родителей за уклонение от обеспечения обучения и воспитания детей

Парламент планирует накладывать штрафы от 850 до 1 700 гривен на родителей за уклонение от обучения и воспитания малолетних или несовершеннолетних детей.

Общество •   •  12996 просмотра
Рада планирует установить штрафы для родителей за уклонение от обеспечения обучения и воспитания детей