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Після обговорення війни рф в України і питань економіки, Макрон та Сі пообідали на висоті 2150 метрів

Після обговорення війни рф в України і питань економіки, Макрон та Сі пообідали на висоті 2150 метрів

Київ • УНН

 • 21115 перегляди

Макрон і Сі пообідали в гірському ресторані на висоті 2150 метрів над рівнем моря в Піренеях, де в незвичній дипломатичній обстановці обговорили проблему війни росії в Україні та питання торгівлі.

Президент Франції прийняв лідера Китаю на віддаленому гірському перевалі в Піренеях, - у незвичайній обстановці для дипломатичного візиту Макрон та Сі пообідали у ресторані L'Étape du Berger на висоті 2150 метрів. Раніше Сі Цзіньпін відвідав Париж, де під час переговорів йшлося про торгові суперечки та агресію рф в Україні. Про це передає Euronews та ABC, повідомляє УНН.

Деталі

Президент Франції Еммануель Макрон запросив голову КНР Сі Цзіньпіна на перевал Турмале біля кордону з Іспанією, де Макрон у дитинстві проводив час, відвідуючи свою бабусю. Запрошення було зроблено як жест у відповідь, після того як минулого року Сі Цзіньпін відвіз Макрона до резиденції губернатора провінції Гуандун, де колись жив батько китайського лідера.

Макрон і Сі — разом зі своїми дружинами Бріжит Макрон і Пен Ліюань — відвідали гірський ресторан. Перед обідом, захищені від стихії парасольками, вони переглянули виставу традиційного народного танцю на терасі. Лідерів можна було побачити за шинкою та чорничним пирогом серед інших місцевих фірмових страв.

Цей куточок гори, "безпосередньо пов’язаний із дуже особистою історією" Еммануеля Макрона, був призначений для того, щоб порушити імпозантний протокол, який оточує найменший рух китайського лідера, пишуть ЗМІ. Але передусім дозволити "плідні та дружні дискусії", - зокрема щодо ключового питання війни рф в Україні. Досі китайський президент залишається головним союзником свого російського колеги володимира путіна. Як нагадує Euronews, у напередодні Сі Цзіньпін відвідав Париж і під час переговорів з президентом Франції домінували торгові питання. Також йшлося про війну рф в Україні.

Нагадаємо

Президент Франції привітав Китай у його зобов'язанні не продавати зброю та не надавати допомогу рф. Також відзначив важливість контролю експорту товарів до терористичної країни, які можуть використовуватися у військових цілях.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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