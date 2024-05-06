Макрон привітав Китай у зобов'язанні не продавати зброю і не надавати допомогу рф
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон привітав зобов'язання Китаю не продавати зброю і не надавати допомогу рф, а також суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях проти України.
Президент Франції привітав Китай у його зобов'язанні не продавати зброю та не надавати допомогу рф. Також відзначив важливість контролю експорту товарів до терористичної країни, які можуть використовуватися у військових цілях. Про це повідомляє Le Figaro, передає УНН.
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У вівторок президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Парижі, де обговорили низку глобальних питань, зокрема відносини з рф.
Макрон привітав зобов’язання Китаю "утримуватися від продажу зброї" та надання "будь-якої допомоги москві", а також "суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення".
Ми поважаємо старі зв’язки, які об’єднують Китай і росію. Зважаючи на складну історію, ми вітаємо зобов’язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї, будь-якої допомоги москві та суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення , які можуть бути використані у військових цілях
Президент Макрон підкреслив важливість тісного діалогу між Францією та Китаєм у зв'язку з агресивною війною, яку рф веде проти України.
Крім того, Макрон також привітав ініціативу Сі Цзіньпіна щодо олімпійського перемир'я під час Паризьких ігор цього літа.
Сі Цзіньпін провів переговори з Макроном та фон дер Ляєн: голова Єврокомісії говорила про війну рф проти України06.05.24, 13:12 • 21201 перегляд