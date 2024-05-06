Макрон привітав Китай у зобов'язанні не продавати зброю і не надавати допомогу рф

ukenru
14:28 • 46613 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 53999 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 65783 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 63915 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 76909 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 86511 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 118656 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 139348 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140989 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 260370 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
4.6 м/с
37 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 57384 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 47641 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 59405 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 52296 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 42195 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 46493 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 260330 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 372864 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 387054 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 301598 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 16794 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 16597 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 66243 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 82326 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 93243 перегляди
Актуальне
Макрон привітав Китай у зобов'язанні не продавати зброю і не надавати допомогу рф

Макрон привітав Китай у зобов'язанні не продавати зброю і не надавати допомогу рф

Київ • УНН

 • 52593 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон привітав зобов'язання Китаю не продавати зброю і не надавати допомогу рф, а також суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях проти України.

Президент Франції привітав Китай у його зобов'язанні не продавати зброю та не надавати допомогу рф. Також відзначив важливість контролю експорту товарів до терористичної країни, які можуть використовуватися у військових цілях. Про це повідомляє Le Figaro, передає УНН.

Деталі

У вівторок президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Парижі, де обговорили низку глобальних питань, зокрема відносини з рф.

Макрон привітав зобов’язання Китаю "утримуватися від продажу зброї" та надання "будь-якої допомоги москві", а також "суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення".

Ми поважаємо старі зв’язки, які об’єднують Китай і росію. Зважаючи на складну історію, ми вітаємо зобов’язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї, будь-якої допомоги москві та суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення , які можуть бути використані у військових цілях

- заявив Еммануель Макрон.

Президент Макрон підкреслив важливість тісного діалогу між Францією та Китаєм у зв'язку з агресивною війною, яку рф веде проти України.

Крім того, Макрон також привітав ініціативу Сі Цзіньпіна щодо олімпійського перемир'я під час Паризьких ігор цього літа.

Сі Цзіньпін провів переговори з Макроном та фон дер Ляєн: голова Єврокомісії говорила про війну рф проти України06.05.24, 13:12 • 21201 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ПолітикаНовини Світу
emmanuel-makronЕммануель Макрон
paryzhПариж
frantsiiaФранція
si-tszinpinСі Цзіньпін
kytaiКитай
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,823.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,859.09