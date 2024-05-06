Сі Цзіньпін провів переговори з Макроном та фон дер Ляєн: голова Єврокомісії говорила про війну рф проти України
Київ • УНН
Глава КНР Сі Цзіньпін взяв участь у тристоронній зустрічі з лідерами Китаю, Франції та Європейського Союзу.
Глава Китаю Сі Цзіньпін, який перебуває у Парижі з офіційним візитом, взяв участь у тристоронній зустрічі з лідерами Франції та Європейського Союзу, повідомила у понелілок офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн, пише УНН.
Президент Сі Цзіньпін взяв участь у тристоронній зустрічі лідерів Китаю, Франції та ЄС
На оприлюдненому нею фото Сі Цзіньпін взяв участь у переговорах з президентом Франції Еммануелем Макроном та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Перед зустріччю фон дер Ляєн вказала у X, що на зустрічі з Сі та Макроном планується обговорення "кількох ключових питань, які становлять життєвий інтерес для ЄС, зокрема: агресія Росії проти України, ширша геополітична ситуація та те, як відновити баланс наших торгово-економічних відносин".
"Китай і ЄС мають спільний інтерес у мирі та безпеці. І в ефективному функціонуванні заснованого на правилах міжнародного порядку. Будь то в Європі, на Близькому Сході чи в Східній Азії. Війна росії проти України має припинитися, нам потрібен справедливий і міцний мир", - вказала президентка Єврокомісії на зустрічі, відео з якої поширила у X.
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