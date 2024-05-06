Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном и фон дер Ляйен: глава Еврокомиссии говорила о войне рф против Украины

Глава Китая Си Цзиньпин, который находится в Париже с официальным визитом, принял участие в трехсторонней встрече с лидерами Франции и Европейского Союза, сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, пишет УНН.

Президент Си Цзиньпин принял участие в трехсторонней встрече лидеров Китая, Франции и ЕС - написала Хуа у Х.

На обнародованном ею фото Си Цзиньпин принял участие в переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Перед встречей фон дер Ляйен указала в X, что на встрече с Си и Макроном планируется обсуждение "нескольких ключевых вопросов, представляющих жизненный интерес для ЕС, в частности: агрессия россии против Украины, более широкая геополитическая ситуация и то, как восстановить баланс наших торгово-экономических отношений".

"Китай и ЕС имеют общий интерес в мире и безопасности. И в эффективном функционировании основанного на правилах международного порядка. Будь то в Европе, на Ближнем Востоке или в Восточной Азии. Война россии против Украины должна прекратиться, нам нужен справедливый и прочный мир", - указала президент Еврокомиссии на встрече, видео с которой распространила в X.

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