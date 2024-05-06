Глава Китая Си Цзиньпин готов сотрудничать с Францией и международным сообществом для поиска путей урегулирования "кризиса" в Украине

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти "хорошие пути решения кризиса" в Украине, как в Пекине называют войну. Об этом он указал в колонке в Le Figaro, пишет УНН.

"Мы понимаем потрясение, которое украинский кризис вызвал для европейцев. Китай не является источником этого кризиса, не является его стороной или участником", - заявил Си Цзиньпин в статье, опубликованной на страницах Le Figaro.

Мы надеемся, что мир и стабильность быстро вернутся в Европу, и намерены работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути решения кризиса - указал глава Китая.

В целом в колонке в Le Figaro в начале своего визита во Францию глава КНР обещает открыть китайские рынки для западных компаний, уверяет, что понимает ставки "украинского кризиса" для европейцев и говорит, что привержен взаимному уважению и мирному сосуществованию между государствами.

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