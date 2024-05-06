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Глава Китаю Сі Цзіньпін готовий співпрацювати з Францією та міжнародною спільнотою для пошуку шляхів врегулювання "кризи" в Україні

Глава Китаю Сі Цзіньпін готовий співпрацювати з Францією та міжнародною спільнотою для пошуку шляхів врегулювання "кризи" в Україні

Київ • УНН

 • 23197 перегляди

Китай має намір співпрацювати з Францією і міжнародним співтовариством для пошуку рішень щодо врегулювання "кризи" в Україні, про що заявив голова КНР Сі Цзіньпін у статті, опублікованій в газеті Le Figaro.

Глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай має намір працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти "хороші шляхи вирішення кризи" в Україні, як у Пекіні називають війну. Про це він вказав у колонці в Le Figaro, пише УНН.

"Ми розуміємо потрясіння, яке українська криза спричинила для європейців. Китай не є джерелом цієї кризи, не є її стороною чи учасником", – заявив Сі Цзіньпін у статті, опублікованій на шпальтах Le Figaro.

Ми сподіваємося, що мир і стабільність швидко повернуться в Європу, і маємо намір працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи

– вказав глава Китаю.

Загалом у колонці в Le Figaro на початку свого візиту до Франції глава КНР обіцяє відкрити китайські ринки для західних компаній, запевняє, що розуміє ставки "української кризи" для європейців і каже, що прихильний до взаємної поваги та мирного співіснування між державами.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Франції на святкування 60-річчя франко-китайських дипломатичних відносин - ЗМІ05.05.24, 18:48 • 25165 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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