Глава Китаю Сі Цзіньпін готовий співпрацювати з Францією та міжнародною спільнотою для пошуку шляхів врегулювання "кризи" в Україні
Київ • УНН
Китай має намір співпрацювати з Францією і міжнародним співтовариством для пошуку рішень щодо врегулювання "кризи" в Україні, про що заявив голова КНР Сі Цзіньпін у статті, опублікованій в газеті Le Figaro.
Глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай має намір працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти "хороші шляхи вирішення кризи" в Україні, як у Пекіні називають війну. Про це він вказав у колонці в Le Figaro, пише УНН.
"Ми розуміємо потрясіння, яке українська криза спричинила для європейців. Китай не є джерелом цієї кризи, не є її стороною чи учасником", – заявив Сі Цзіньпін у статті, опублікованій на шпальтах Le Figaro.
Ми сподіваємося, що мир і стабільність швидко повернуться в Європу, і маємо намір працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи
Загалом у колонці в Le Figaro на початку свого візиту до Франції глава КНР обіцяє відкрити китайські ринки для західних компаній, запевняє, що розуміє ставки "української кризи" для європейців і каже, що прихильний до взаємної поваги та мирного співіснування між державами.
Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Франції на святкування 60-річчя франко-китайських дипломатичних відносин - ЗМІ05.05.24, 18:48 • 25165 переглядiв