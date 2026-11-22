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В Україні напередодні зими тисячі родин змушені жити у пошкоджених російськими обстрілами будинках, де замість вікон встановлені дерев'яні плити або брезент. Попри те, що українські підприємства здатні виготовляти необхідну кількість вікон, гостра нестача монтажників та високі ціни затримують відновлення житла. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

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Мешканка Києва Олександра Горбань розповіла, що після вибуху ракети поблизу її будинку в жовтні родина тижнями знаходила уламки скла у квартирі.

Жінці навіть довелося викинути іграшки дворічного сина, вкриті дрібними скляними уламками.

Навіть зараз ми все ще знаходимо скло. Можемо тричі пропилососити, помити підлогу, але ці мікроскопічні шматочки все одно залишаються – розповіла вона.

Заміна вікон у квартирі коштуватиме приблизно 1700 доларів, а державної компенсації доведеться чекати до 3-4 місяців.

Чому українцям доводиться місяцями чекати на нові вікна

За словами виконавчого директора Асоціації українських виробників прозорих конструкцій Михайла Орленка, головна проблема полягає не у виробництві, а в нестачі кваліфікованих працівників.

Заводи можуть виготовити вікна приблизно за 10 робочих днів, однак встановлення часто затягується через брак монтажних бригад.

За останній рік вартість монтажу зросла щонайменше вдвічі.

Ситуацію ускладнюють відключення електроенергії. Робітникам доводиться переносити важкі конструкції сходами, коли не працюють ліфти.

Для подолання кадрового дефіциту в Києві відкрили навчальну програму, де 26 підлітків опановують професію монтажника вікон і фасадів.

Водночас Олександра Горбань продовжує готувати їжу на переносному газовому балоні та обігрівати кімнату маленького сина лише тоді, коли є електрика

Її дворічний В'ячеслав після пережитого вибуху почав називати обстріли словом "бам-бам" і постійно запитує матір, чи будуть нові.

Це не життя, це виживання – зізнається жінка.

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