Папа Франциск, попри хворобу, несподівано відвідав площу Святого Петра після меси Вербної неділі. Він привітав вірян, пригощав дітей солодощами та виглядав бадьорим.
Король Чарльз III і королева Камілла відвідали Папу Франциска у Ватикані під час державного візиту до Італії. Папа побажав королівській парі всього найкращого.
Напередодні Великодня Папа Франциск надіслав в Україну чотири карети швидкої допомоги.
Після виписки з лікарні, де він лікувався від пневмонії, 88-річний Папа Франциск з'явився перед віруючими у Ватикані. Він подякував усім за підтримку і помолився за лікарів.
Сьогодні відзначають 315-ту річницю першої української Конституції Пилипа Орлика. Оригінал документу знаходиться в російському архіві.
Папа Франциск визнав диво блаженної Марії Кармен Ренділес, відкриваючи шлях до її канонізації. Вона чудесно зцілила жінку від гідроцефалії, що стало підставою для визнання дива.
Король Чарльз III повернеться до публічних заходів цього тижня. Його госпіталізували через побічну реакцію на лікування раку, але він почувається достатньо добре для продовження роботи.
Папа Франциск повернувся до Ватикану після п'яти тижнів лікування пневмонії. Невідомо, чи зможе він очолити великодні богослужіння або здійснити візит до Туреччини у травні.
Дослідження показало, що ранкова доза синього світла покращує якість сну та збільшує активність у літніх людей. Вечірні сеанси можуть порушити сон.
Папа Франциск потрапив до лікарні з бронхітом, який переріс у двосторонню пневмонію. Лікарі розглядали можливість припинення лікування через критичний стан здоров'я.
Після місяця лікування від пневмонії Папа Франциск звернувся до вірних з балкону лікарні. Він подякував за підтримку, але виглядає слабким та потребує кисневої терапії.
Папа Франциск, госпіталізований з респіраторною інфекцією, буде виписаний в неділю. Після виписки йому знадобиться двомісячний відпочинок у Ватикані.
Папа Франциск, який перебуває в лікарні, планує звернутися до вірних з лікарняної палати та уділити благословення. Текст роздумів Папи буде поширено в письмовій формі.
Після тривалого використання кисневої терапії Папі Франциску необхідно заново навчитися говорити. Кардинал Фернандес спростував чутки про відставку понтифіка, зазначивши поліпшення його стану.
Папа Франциск продовжує лікування в лікарні Gemelli. Спостерігаються невеликі покращення в диханні та рухових навичках, він проходить фармакологічну терапію та фізіотерапію.
Стан Папи Римського Франциска покращується, і він більше не потребує штучної вентиляції легень. Понтифік перебуває в лікарні через респіраторну інфекцію.
У листі Папа Франциск наголосив на важливості правдивих слів, які об'єднують, а не роз'єднують. Він закликав до дипломатії та миру, особливо на тлі абсурдності війни.
17 березня в Україні відзначають День мобілізаційного працівника, в Ірландії - День Святого Патрика. Також цього дня вшановують пам'ять преподобного Олексія, чоловіка Божого.
Ватикан опублікував перше фото Папи Франциска після госпіталізації. На знімку понтифік звершує месу в лікарняній каплиці, стан його здоров'я стабільний та покращується.
Ватикан оголосив, що Папа Франциск схвалив трирічний процес реформ, включаючи питання служіння жінок та ЛГБТК. Це підтверджує його наміри залишатися Папою, незважаючи на проблеми зі здоров'ям.
Президент України провів розму з Вселенським патріархом Варфоломієм, обговоривши шляхи досягнення миру та звільнення полонених.
Володимир Зеленський провів розмову з держсекретарем Ватикану П'єтро Пароліном, обговоривши повернення українських дітей та звільнення полонених. Також він подякував за підтримку та молитви за українців.
9 березня лікарі не давали жодних офіційних повідомлень, при цьому джерела у Ватикані підтвердили стабільність стану Понтифіка. Його стан несуттєво покращився, втім, клінічна картина «залишається складною».
88-річний понтифік позитивно реагує на лікування двосторонньої пневмонії, його стан стабільний. Франциск перебуває в римській лікарні Джемеллі вже четвертий тиждень через респіраторні проблеми.
Папа Франциск третій тиждень перебуває в римській лікарні через подвійну пневмонію. Понтифік проходить терапію з чергуванням нічної вентиляції легень та денної кисневої терапії, його стан залишається стабільним.
Папа Римський записав 30-секундне аудіопослання з подякою вірянам, які моляться за його здоров'я на площі Святого Петра. Це перше звернення понтифіка після госпіталізації 14 лютого.
Папа Франциск перебуває у лікарні через гостру дихальну недостатність та проходить лікування з використанням неінвазивної вентиляції. Понтифік залишається при свідомості, але його стан оцінюється як складний.
Папа Франциск провів спокійну ніч у лікарні після двох епізодів гострої дихальної недостатності. Стан понтифіка залишається складним, прогноз стриманий через можливі критичні моменти.
У понеділок у Папи Франциска стався новий епізод респіраторного кризу, через що його підключили до неінвазивної вентиляції. Проведено дві бронхоскопії для видалення слизу з легень, стан залишається під наглядом.
У Папи Франциска стався епізод бронхоспазму, що призвів до ускладнень та потреби у вентиляції легень. Після термінового медичного втручання ніч у лікарні Джемеллі пройшла спокійно.