Папа Франциск звернувся до вірян з лікарні у рідкісному аудіопосланні

Папа Римський записав 30-секундне аудіопослання з подякою вірянам, які моляться за його здоров'я на площі Святого Петра. Це перше звернення понтифіка після госпіталізації 14 лютого.