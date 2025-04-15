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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23155 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194717 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77207 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Папа Франциск

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Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

Папа Франциск, попри хворобу, несподівано відвідав площу Святого Петра після меси Вербної неділі. Він привітав вірян, пригощав дітей солодощами та виглядав бадьорим.

Новини Світу • 13 квітня, 15:47 • 8532 перегляди

Британський король Чарльз і королева Камілла зустрілися з Папою Франциском

Король Чарльз III і королева Камілла відвідали Папу Франциска у Ватикані під час державного візиту до Італії. Папа побажав королівській парі всього найкращого.

Новини Світу • 10 квітня, 00:47 • 10152 перегляди

Папа Франциск передав Україні 4 швидкі допомоги на знак підтримки

Напередодні Великодня Папа Франциск надіслав в Україну чотири карети швидкої допомоги.

Суспільство • 7 квітня, 22:04 • 4421 перегляди

Папа Римський Франциск вперше з'явився на публіці після хвороби

Після виписки з лікарні, де він лікувався від пневмонії, 88-річний Папа Франциск з'явився перед віруючими у Ватикані. Він подякував усім за підтримку і помолився за лікарів.

Новини Світу • 6 квітня, 10:35 • 15720 перегляди

День першої конституції України та День чистої карми: що ще святкують 5 квітня

Сьогодні відзначають 315-ту річницю першої української Конституції Пилипа Орлика. Оригінал документу знаходиться в російському архіві.

Суспільство • 5 квітня, 03:30 • 8577 перегляди

Венесуела отримає першу жінку-святу після схвалення Папи Франциска

Папа Франциск визнав диво блаженної Марії Кармен Ренділес, відкриваючи шлях до її канонізації. Вона чудесно зцілила жінку від гідроцефалії, що стало підставою для визнання дива.

Новини Світу • 1 квітня, 09:59 • 10925 перегляди

Король Чарльз ІІІ повертається до виконання обов'язків після госпіталізації

Король Чарльз III повернеться до публічних заходів цього тижня. Його госпіталізували через побічну реакцію на лікування раку, але він почувається достатньо добре для продовження роботи.

Новини Світу • 31 березня, 16:06 • 16072 перегляди

Папа Франциск відновлюється після пневмонії: участь у великодніх службах під питанням

Папа Франциск повернувся до Ватикану після п'яти тижнів лікування пневмонії. Невідомо, чи зможе він очолити великодні богослужіння або здійснити візит до Туреччини у травні.

Новини Світу • 27 березня, 03:55 • 17540 перегляди

Синє світло вранці покращує сон літніх людей та їхню активність - дослідження

Дослідження показало, що ранкова доза синього світла покращує якість сну та збільшує активність у літніх людей. Вечірні сеанси можуть порушити сон.

Суспільство • 26 березня, 05:52 • 20511 перегляди

Папа Франциск був настільки близький до смерті, що лікарі розмірковували над тим, аби припинити лікування - Reuters

Папа Франциск потрапив до лікарні з бронхітом, який переріс у двосторонню пневмонію. Лікарі розглядали можливість припинення лікування через критичний стан здоров'я.

Новини Світу • 25 березня, 15:59 • 25040 перегляди

Папа Римський вперше звернувся до публіки з балкону, після 37 днів госпіталізації

Після місяця лікування від пневмонії Папа Франциск звернувся до вірних з балкону лікарні. Він подякував за підтримку, але виглядає слабким та потребує кисневої терапії.

Новини Світу • 23 березня, 13:19 • 69385 перегляди

Папа Франциск буде виписаний з лікарні в неділю - лікар

Папа Франциск, госпіталізований з респіраторною інфекцією, буде виписаний в неділю. Після виписки йому знадобиться двомісячний відпочинок у Ватикані.

Новини Світу • 22 березня, 17:40 • 17859 перегляди

Папа Франциск завтра звернеться до вірян з лікарні

Папа Франциск, який перебуває в лікарні, планує звернутися до вірних з лікарняної палати та уділити благословення. Текст роздумів Папи буде поширено в письмовій формі.

Новини Світу • 22 березня, 15:23 • 16951 перегляди

Папі Франциску потрібно заново вчитися говорити після терапії киснем

Після тривалого використання кисневої терапії Папі Франциску необхідно заново навчитися говорити. Кардинал Фернандес спростував чутки про відставку понтифіка, зазначивши поліпшення його стану.

Новини Світу • 22 березня, 13:21 • 17435 перегляди

Стан Папи Франциска покращується: Ватикан повідомляє про невеликі позитивні зміни

Папа Франциск продовжує лікування в лікарні Gemelli. Спостерігаються невеликі покращення в диханні та рухових навичках, він проходить фармакологічну терапію та фізіотерапію.

Новини Світу • 21 березня, 19:19 • 15171 перегляди

Папа Франциск одужує: Понтифік більше не потребує вентиляції легень

Стан Папи Римського Франциска покращується, і він більше не потребує штучної вентиляції легень. Понтифік перебуває в лікарні через респіраторну інфекцію.

Здоров'я • 19 березня, 22:41 • 17954 перегляди

Папа Франциск у листі з лікарні вказав на абсурдність війни і закликав до "роззброєння слів, умів і Землі"

У листі Папа Франциск наголосив на важливості правдивих слів, які об'єднують, а не роз'єднують. Він закликав до дипломатії та миру, особливо на тлі абсурдності війни.

Війна • 18 березня, 13:17 • 12875 перегляди

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня в Україні відзначають День мобілізаційного працівника, в Ірландії - День Святого Патрика. Також цього дня вшановують пам'ять преподобного Олексія, чоловіка Божого.

Суспільство • 17 березня, 04:30 • 148903 перегляди

Перше фото Папи Франциска після госпіталізації: понтифік звершує месу

Ватикан опублікував перше фото Папи Франциска після госпіталізації. На знімку понтифік звершує месу в лікарняній каплиці, стан його здоров'я стабільний та покращується.

Новини Світу • 16 березня, 18:30 • 39394 перегляди

Папа Франциск затвердив трирічний план реформ у католицькій церкві

Ватикан оголосив, що Папа Франциск схвалив трирічний процес реформ, включаючи питання служіння жінок та ЛГБТК. Це підтверджує його наміри залишатися Папою, незважаючи на проблеми зі здоров'ям.

Новини Світу • 15 березня, 18:40 • 53891 перегляди

Кроки до миру та звільнення полонених: Володимир Зеленський провів розмову з Вселенським Патріархом

Президент України провів розму з Вселенським патріархом Варфоломієм, обговоривши шляхи досягнення миру та звільнення полонених.

Суспільство • 14 березня, 16:18 • 25638 перегляди

Зеленський провів розмову із держсекретарем Ватикану: обговорили повернення українських дітей та полонених

Володимир Зеленський провів розмову з держсекретарем Ватикану П'єтро Пароліном, обговоривши повернення українських дітей та звільнення полонених. Також він подякував за підтримку та молитви за українців.

Війна • 14 березня, 14:26 • 13395 перегляди

Клінічна картина «залишається складною»: ЗМІ дізналися про поточний стан Папи Франциска

9 березня лікарі не давали жодних офіційних повідомлень, при цьому джерела у Ватикані підтвердили стабільність стану Понтифіка. Його стан несуттєво покращився, втім, клінічна картина «залишається складною».

Суспільство • 9 березня, 20:11 • 21164 перегляди

Папа Римський добре відреагував на терапію: лікарі утримуються від прогнозів

88-річний понтифік позитивно реагує на лікування двосторонньої пневмонії, його стан стабільний. Франциск перебуває в римській лікарні Джемеллі вже четвертий тиждень через респіраторні проблеми.

Новини Світу • 8 березня, 19:48 • 24341 перегляди

Папа Франциск продовжує боротьбу з пневмонією, чергуючи вентиляцію легень і кисневу терапію

Папа Франциск третій тиждень перебуває в римській лікарні через подвійну пневмонію. Понтифік проходить терапію з чергуванням нічної вентиляції легень та денної кисневої терапії, його стан залишається стабільним.

Новини Світу • 7 березня, 15:41 • 19029 перегляди

Папа Франциск звернувся до вірян з лікарні у рідкісному аудіопосланні

Папа Римський записав 30-секундне аудіопослання з подякою вірянам, які моляться за його здоров'я на площі Святого Петра. Це перше звернення понтифіка після госпіталізації 14 лютого.

Новини Світу • 7 березня, 07:17 • 17805 перегляди

Стан Папи Франциска стабільний: що відбувається у лікарні

Папа Франциск перебуває у лікарні через гостру дихальну недостатність та проходить лікування з використанням неінвазивної вентиляції. Понтифік залишається при свідомості, але його стан оцінюється як складний.

Новини Світу • 4 березня, 22:08 • 15867 перегляди

Папа Франциск провів спокійну ніч після дихальної недостатності - Ватикан

Папа Франциск провів спокійну ніч у лікарні після двох епізодів гострої дихальної недостатності. Стан понтифіка залишається складним, прогноз стриманий через можливі критичні моменти.

Новини Світу • 4 березня, 10:31 • 16116 перегляди

Папу Римського знову підключили до апарату вентиляції легенів

У понеділок у Папи Франциска стався новий епізод респіраторного кризу, через що його підключили до неінвазивної вентиляції. Проведено дві бронхоскопії для видалення слизу з легень, стан залишається під наглядом.

Новини Світу • 3 березня, 18:48 • 21084 перегляди

Папа Франциск провів ніч спокійно після проблем з диханням - Ватикан

У Папи Франциска стався епізод бронхоспазму, що призвів до ускладнень та потреби у вентиляції легень. Після термінового медичного втручання ніч у лікарні Джемеллі пройшла спокійно.

Новини Світу • 1 березня, 10:17 • 32456 перегляди