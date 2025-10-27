Папа Лев здійснить першу закордонну подорож – відвідає Туреччину та Ліван із закликом до миру
Київ • УНН
Папа Лев XIV, перший американський понтифік, здійснить свою першу міжнародну поїздку до Туреччини та Лівану з 27 листопада по 2 грудня. Візит включатиме зустрічі з лідерами, міжрелігійні заходи та молитву на місці вибуху в порту Бейрута.
Папа Лев ХІV, перший понтифік зі США, цього року вирушить у свою першу міжнародну поїздку, відвідавши вісім міст у Туреччині та Лівані, повідомив Ватикан. Візит триватиме з 27 листопада по 2 грудня та стане символічним закликом до миру й міжрелігійного діалогу в регіоні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
У Туреччині Папа проведе низку спільних заходів із Патріархом Варфоломієм, духовним лідером 260 мільйонів православних, на честь 1700-річчя Нікейського собору в Ізніку. Крім того, він зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, відвідає Блакитну мечеть у Стамбулі та проведе месу на Volkswagen Arena.
Після цього Папа Лев вирушить до Лівану, де зустрінеться з президентом Джозефом Ауном, очолить міжрелігійну зустріч у Бейруті та проведе месу просто неба на міській набережній. Особливою частиною візиту стане молитва на місці вибуху в порту Бейрута 2020 року, який забрав життя понад 200 людей.
Ватикан назвав офіційне гасло подорожі до Лівану – "Блаженні миротворці".
На думку експертів, вибір країн із мусульманською більшістю підкреслює прагнення Папи продовжити діалог між християнами та мусульманами, який став одним із ключових напрямів понтифікату його попередника, Папи Франциска.
