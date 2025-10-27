Папа Лев здійснить першу закордонну подорож – відвідає Туреччину та Ліван із закликом до миру

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
14:34 • 15403 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 22119 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
12:53 • 35041 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 30255 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 34984 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 38465 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 41205 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36657 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34575 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28371 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.9м/с
73%
740мм
Популярнi новини
США вимагають від Угорщини відмови від російської нафти і закликають Китай тиснути на рф - посол США при НАТО27 жовтня, 09:19 • 11123 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 49771 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 38244 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 25288 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 22494 перегляди
Публікації
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto16:54 • 9344 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 22818 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53 • 35062 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 93368 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 115071 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Віктор Орбан
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Франція
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 25580 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 38791 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 50317 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 64082 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 86015 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Eurofighter Typhoon
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Папа Лев здійснить першу закордонну подорож – відвідає Туреччину та Ліван із закликом до миру

Київ • УНН

 • 1490 перегляди

Папа Лев XIV, перший американський понтифік, здійснить свою першу міжнародну поїздку до Туреччини та Лівану з 27 листопада по 2 грудня. Візит включатиме зустрічі з лідерами, міжрелігійні заходи та молитву на місці вибуху в порту Бейрута.

Папа Лев здійснить першу закордонну подорож – відвідає Туреччину та Ліван із закликом до миру

Папа Лев ХІV, перший понтифік зі США, цього року вирушить у свою першу міжнародну поїздку, відвідавши вісім міст у Туреччині та Лівані, повідомив Ватикан. Візит триватиме з 27 листопада по 2 грудня та стане символічним закликом до миру й міжрелігійного діалогу в регіоні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У Туреччині Папа проведе низку спільних заходів із Патріархом Варфоломієм, духовним лідером 260 мільйонів православних, на честь 1700-річчя Нікейського собору в Ізніку. Крім того, він зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, відвідає Блакитну мечеть у Стамбулі та проведе месу на Volkswagen Arena.

Вперше за 500 років: Король Великої Британії помолився разом із Папою Римським24.10.25, 01:32 • 3264 перегляди

Після цього Папа Лев вирушить до Лівану, де зустрінеться з президентом Джозефом Ауном, очолить міжрелігійну зустріч у Бейруті та проведе месу просто неба на міській набережній. Особливою частиною візиту стане молитва на місці вибуху в порту Бейрута 2020 року, який забрав життя понад 200 людей.

Ватикан назвав офіційне гасло подорожі до Лівану – "Блаженні миротворці".

На думку експертів, вибір країн із мусульманською більшістю підкреслює прагнення Папи продовжити діалог між християнами та мусульманами, який став одним із ключових напрямів понтифікату його попередника, Папи Франциска.

Орбан попросив Папу Лева XIV підтримати антивоєнні ініціативи Угорщини27.10.25, 18:31 • 1702 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Лев XIV
Reuters
Папа Франциск
Ліван
Стамбул
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Угорщина
Ватикан