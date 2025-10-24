Вперше за 500 років: Король Великої Британії помолився разом із Папою Римським
Київ • УНН
Король Карл III та Папа Римський Лев XIV провели спільну молитву в Сикстинській капелі, що стало першою такою подією за 500 років. Вони прочитали «Отче наш» англійською мовою, а король подарував Папі ікону Святого Едуарда Сповідника.
Британський король Король Карл ІІІ уперше за 500 років провів спільну молитву з Папою Римським Левом XIV у Сикстинській капелі. Про це інформує УНН з посиланням на DW, BBC News.
Деталі
Британський король Карл ІІІ став першим главою Англіканської церкви, який провів спільну молитву з католицьким понтифіком.
Під час служби в Сикстинській капелі король і Папа прочитали молитву "Отче наш" англійською мовою - вперше за багато століть вона стала рідною для понтифіка, який за походженням є американець
Зазначається, що Папа Римський Лев XIV і Карл ІІІ взяли участь в екуменічній службі в Сикстинській капелі - уперше від часу розколу двох церков 500 років тому.
"Король Карл буде удостоєний папського лицарського звання та, у відповідь, вручить Папі Леву титул лицаря Великого Хреста Ордена Лазні",- пише BBC News.
Також король подарував Папі ікону Святого Едуарда Сповідника — англосаксонського короля Англії XI століття.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що Король Чарльз III, який перебуває з державним візитом у Ватикані у середині цього тижня, помолиться з Папою Левом XIV під час екуменічної служби в Сікстинській капелі.
Король Чарльз ІІІ закликав підтримати Україну на банкеті для президента США Трампа17.09.25, 22:26 • 6134 перегляди