Чарльз III стане першим за 500 років британським монархом, який помолиться з Папою Римським

$41.740.01
48.470.19
ukenru
Ексклюзив
14:00 • 2144 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 4358 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 4744 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 6388 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 5824 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 6958 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 15479 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 17002 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 26140 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
22 жовтня, 07:30 • 31622 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.5м/с
76%
749мм
Популярнi новини
Екстрені відключення світла запровадили у Києві та низці областей 22 жовтня, 04:50 • 31128 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto22 жовтня, 05:30 • 40806 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго22 жовтня, 05:34 • 33491 перегляди
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo09:28 • 20982 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 16776 перегляди
Публікації
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
14:00 • 2162 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
13:53 • 4390 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 8210 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 13963 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 17131 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ульф Крістерссон
Андрій Білоус
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Чернігівська область
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo13:53 • 1054 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 28545 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 43629 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 53190 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 43287 перегляди
Актуальне
Опалення
Saab JAS 39 Gripen
Соціальна мережа
Шахед-136
БМ-21 «Град»

Чарльз III стане першим за 500 років британським монархом, який помолиться з Папою Римським

Київ • УНН

 • 598 перегляди

Король Чарльз III проведе спільну молитву з Папою Левом XIV під час екуменічної служби у Сікстинській капелі. Це перший випадок за п'ять століть, коли британський монарх публічно молитиметься з понтифіком.

Чарльз III стане першим за 500 років британським монархом, який помолиться з Папою Римським

Король Чарльз III, який перебуває з державним візитом у Ватикані у середині цього тижня, помолиться з Папою Левом XIV під час екуменічної служби в Сікстинській капелі. Передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Чарльз III на цьому тижні здійснює офіційний візит у Ватикан та має провести історичну молитву у Сікстинській капелі разом з Папою Римським, після чого стане першим за п'ять століть, ще з часів розколу між церквами, британським королем, який який публічно помолиться з понтифіком.

Служба об’єднає духовенство та хори як Римсько-католицької церкви, так і Церкви Англії (англіканської), Верховним губернатором якої є король Карл III. Візит вважається важливим символом примирення.

Доповнення

Візит Чарльза III відбувається у делікатний час для британського короля після нових розкриттів про його брата, принца Ендрю, який втягнутий у скандал навколо покійного сексуального злочинця зі США Джеффрі Епштейна.

Нагадаємо

У день свого 76-річчя король Чарльз III відкрив два нових центри роздачі їжі для допомоги нужденним.

Папа Лев XIV канонізував перших святих з Венесуели: хто увійшов до лику святих20.10.25, 04:06 • 16903 перегляди

Ігор Тележніков

Новини Світу
Лев XIV
Чарльз ІІІ
Ватикан