Чарльз III стане першим за 500 років британським монархом, який помолиться з Папою Римським
Король Чарльз III проведе спільну молитву з Папою Левом XIV під час екуменічної служби у Сікстинській капелі. Це перший випадок за п'ять століть, коли британський монарх публічно молитиметься з понтифіком.
Король Чарльз III, який перебуває з державним візитом у Ватикані у середині цього тижня, помолиться з Папою Левом XIV під час екуменічної служби в Сікстинській капелі. Передає УНН із посиланням на AFP.
Деталі
Чарльз III на цьому тижні здійснює офіційний візит у Ватикан та має провести історичну молитву у Сікстинській капелі разом з Папою Римським, після чого стане першим за п'ять століть, ще з часів розколу між церквами, британським королем, який який публічно помолиться з понтифіком.
Служба об’єднає духовенство та хори як Римсько-католицької церкви, так і Церкви Англії (англіканської), Верховним губернатором якої є король Карл III. Візит вважається важливим символом примирення.
Доповнення
Візит Чарльза III відбувається у делікатний час для британського короля після нових розкриттів про його брата, принца Ендрю, який втягнутий у скандал навколо покійного сексуального злочинця зі США Джеффрі Епштейна.
Нагадаємо
У день свого 76-річчя король Чарльз III відкрив два нових центри роздачі їжі для допомоги нужденним.
