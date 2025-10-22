$41.740.01
Эксклюзив
14:00
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"
13:10
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
09:47
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в Харькове
08:35
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показатели
22 октября, 07:30
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
Карл III станет первым за 500 лет британским монархом, который помолится с Папой Римским

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Король Карл III проведет совместную молитву с Папой Львом XIV во время экуменической службы в Сикстинской капелле. Это первый случай за пять столетий, когда британский монарх будет публично молиться с понтификом.

Карл III станет первым за 500 лет британским монархом, который помолится с Папой Римским

Король Карл III, находящийся с государственным визитом в Ватикане в середине этой недели, помолится с Папой Львом XIV во время экуменической службы в Сикстинской капелле. Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Карл III на этой неделе совершает официальный визит в Ватикан и должен провести историческую молитву в Сикстинской капелле вместе с Папой Римским, после чего станет первым за пять веков, еще со времен раскола между церквями, британским королем, который публично помолится с понтификом.

Служба объединит духовенство и хоры как Римско-католической церкви, так и Церкви Англии (англиканской), Верховным губернатором которой является король Карл III. Визит считается важным символом примирения.

Дополнение

Визит Карла III происходит в деликатное время для британского короля после новых разоблачений о его брате, принце Эндрю, который втянут в скандал вокруг покойного сексуального преступника из США Джеффри Эпштейна.

Напомним

В день своего 76-летия король Карл III открыл два новых центра раздачи еды для помощи нуждающимся.

