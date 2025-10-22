Карл III станет первым за 500 лет британским монархом, который помолится с Папой Римским
Киев • УНН
Король Карл III проведет совместную молитву с Папой Львом XIV во время экуменической службы в Сикстинской капелле. Это первый случай за пять столетий, когда британский монарх будет публично молиться с понтификом.
Король Карл III, находящийся с государственным визитом в Ватикане в середине этой недели, помолится с Папой Львом XIV во время экуменической службы в Сикстинской капелле. Передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Карл III на этой неделе совершает официальный визит в Ватикан и должен провести историческую молитву в Сикстинской капелле вместе с Папой Римским, после чего станет первым за пять веков, еще со времен раскола между церквями, британским королем, который публично помолится с понтификом.
Служба объединит духовенство и хоры как Римско-католической церкви, так и Церкви Англии (англиканской), Верховным губернатором которой является король Карл III. Визит считается важным символом примирения.
Дополнение
Визит Карла III происходит в деликатное время для британского короля после новых разоблачений о его брате, принце Эндрю, который втянут в скандал вокруг покойного сексуального преступника из США Джеффри Эпштейна.
Напомним
В день своего 76-летия король Карл III открыл два новых центра раздачи еды для помощи нуждающимся.
