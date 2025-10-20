$41.640.00
19 октября, 18:24
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
19 октября, 16:40
Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Эксклюзив
19 октября, 15:10
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
Папа Лев XIV канонизировал первых святых из Венесуэлы: кто вошел в лик святых

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Папа Лев XIV канонизировал врача Хосе Грегорио Эрнандеса и монахиню Кармен Рендилес Мартинес, первых святых Венесуэлы. Это событие произошло на фоне экономического кризиса и политической нестабильности в стране, объединив тысячи верующих.

Папа Лев XIV канонизировал первых святых из Венесуэлы: кто вошел в лик святых

Папа Лев XIV объявил первыми святыми Венесуэлы врача Хосе Грегорио Эрнандеса и монахиню Кармен Рендилес Мартинес, увековечив их преданность вере и служению людям. Об этом сообщает Newsweek, передает УНН.

Детали

Отмечается, что это событие стало важным для венесуэльцев как в Соборе Святого Петра, так и в самой стране, переживающей экономический кризис и политическую нестабильность.

Церемония состоялась на фоне недавних событий: вручения Нобелевской премии мира лидеру оппозиции Марии Корине Мачадо и военных операций США в Карибском бассейне, которые привели к гибели более двух десятков человек из-за ударов по подозреваемым в наркотрафике судам.

Во время воскресной мессы на площади Святого Петра десятки тысяч людей стали свидетелями провозглашения семи новых святых из разных стран, среди которых двое из Венесуэлы. Среди новых святых:

  • Игнатий Шукралла Малоян;
    • Питер То Рот, первый святой из Папуа-Новой Гвинеи;
      • Винченца Мария Полони;
        • Мария дель Монте Кармело Рендилес Мартинес;
          • Мария Тронкетти;
            • Хосе Грегорио Эрнандес Синсерос;
              • Бартоло Лонго.

                Сегодня перед нами семь свидетелей, новых святых, которые благодаря Божьей благодати сохранили светильник веры, став сами светильниками, способными распространять свет Христа

                - сказал понтифик в своем обращении.

                На площадях развевались венесуэльские флаги, а паломники носили футболки с образами и именами новых святых. Несмотря на политические потрясения и экономический кризис, люди объединились, чтобы посмотреть онлайн-трансляцию церемонии.

                О новых святых

                Хосе Грегорио Эрнандес, известный как "врач бедных", не брал плату за лечение малообеспеченных пациентов и часто сам оплачивал их лекарства. Он работал врачом в Каракасе в конце XIX - начале XX века, был профессором практической патологии и основателем кафедры бактериологии Каракасского университета.

                Мать Кармен Рендилес Мартинес была монахиней и основательницей ордена Служительниц Иисуса. Родилась в 1903 году в Каракасе с одной рукой. Ее и Эрнандеса изображали на многочисленных муралах в Венесуэле и соседних странах.

                Справка

                Святость - это официальное признание Церковью того, что человек прожил жизнь, посвященную вере и служению, и теперь находится на небесах, служа примером христианской преданности и добродетелей.

                Напомним

                Папа Римский Лев XIV раскритиковал "пузырь комфорта и роскоши" богатых, подтвердив согласие с предшественником Франциском относительно социальной и экономической несправедливости. В своем первом поучительном документе "Dilexi te" он подчеркнул постоянную заботу христианства о бедных.

                Вита Зеленецкая

