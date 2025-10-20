Папа Лев XIV канонизировал первых святых из Венесуэлы: кто вошел в лик святых
Киев • УНН
Папа Лев XIV канонизировал врача Хосе Грегорио Эрнандеса и монахиню Кармен Рендилес Мартинес, первых святых Венесуэлы. Это событие произошло на фоне экономического кризиса и политической нестабильности в стране, объединив тысячи верующих.
Папа Лев XIV объявил первыми святыми Венесуэлы врача Хосе Грегорио Эрнандеса и монахиню Кармен Рендилес Мартинес, увековечив их преданность вере и служению людям. Об этом сообщает Newsweek, передает УНН.
Детали
Отмечается, что это событие стало важным для венесуэльцев как в Соборе Святого Петра, так и в самой стране, переживающей экономический кризис и политическую нестабильность.
Церемония состоялась на фоне недавних событий: вручения Нобелевской премии мира лидеру оппозиции Марии Корине Мачадо и военных операций США в Карибском бассейне, которые привели к гибели более двух десятков человек из-за ударов по подозреваемым в наркотрафике судам.
Во время воскресной мессы на площади Святого Петра десятки тысяч людей стали свидетелями провозглашения семи новых святых из разных стран, среди которых двое из Венесуэлы. Среди новых святых:
- Игнатий Шукралла Малоян;
- Питер То Рот, первый святой из Папуа-Новой Гвинеи;
- Винченца Мария Полони;
- Мария дель Монте Кармело Рендилес Мартинес;
- Мария Тронкетти;
- Хосе Грегорио Эрнандес Синсерос;
- Бартоло Лонго.
Сегодня перед нами семь свидетелей, новых святых, которые благодаря Божьей благодати сохранили светильник веры, став сами светильниками, способными распространять свет Христа
На площадях развевались венесуэльские флаги, а паломники носили футболки с образами и именами новых святых. Несмотря на политические потрясения и экономический кризис, люди объединились, чтобы посмотреть онлайн-трансляцию церемонии.
О новых святых
Хосе Грегорио Эрнандес, известный как "врач бедных", не брал плату за лечение малообеспеченных пациентов и часто сам оплачивал их лекарства. Он работал врачом в Каракасе в конце XIX - начале XX века, был профессором практической патологии и основателем кафедры бактериологии Каракасского университета.
Мать Кармен Рендилес Мартинес была монахиней и основательницей ордена Служительниц Иисуса. Родилась в 1903 году в Каракасе с одной рукой. Ее и Эрнандеса изображали на многочисленных муралах в Венесуэле и соседних странах.
Справка
Святость - это официальное признание Церковью того, что человек прожил жизнь, посвященную вере и служению, и теперь находится на небесах, служа примером христианской преданности и добродетелей.
Напомним
Папа Римский Лев XIV раскритиковал "пузырь комфорта и роскоши" богатых, подтвердив согласие с предшественником Франциском относительно социальной и экономической несправедливости. В своем первом поучительном документе "Dilexi te" он подчеркнул постоянную заботу христианства о бедных.
