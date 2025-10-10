$41.400.09
Папа Лев XIV критикує "бульбашку комфорту та розкоші", що оточує багату еліту

Київ • УНН

 • 1220 перегляди

Папа Римський Лев XIV розкритикував "бульбашку комфорту та розкоші" багатих, підтвердивши згоду з попередником Франциском щодо соціальної та економічної несправедливості. У своєму першому повчальному документі "Dilexi te" він наголосив на постійній турботі християнства про бідних.

Папа Лев XIV критикує "бульбашку комфорту та розкоші", що оточує багату еліту

Папа Римський Лев XIV розкритикував те, як багаті живуть у "бульбашці комфорту та розкоші", тоді як бідні страждають на узбіччі, підтвердивши у своєму першому повчальному документі, що він повністю згоден зі своїм попередником Папою Франциском у питаннях соціальної та економічної несправедливості, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

У четвер Ватикан опублікував документ під назвою "Dilexi te", який Франциск почав писати в останні місяці свого життя, але так і не закінчив. Лев, обраний у травні, приписав авторство тексту Франциску, неодноразово цитував його, але заявив, що вважає цей документ своїм та підписав його.

У 100-сторінковому документі простежується історія постійної турботи християнства про бідних, від біблійних цитат і настанов батьків церкви до проповідей останніх Пап про турботу про мігрантів, ув'язнених та жертв торгівлі людьми.

Лев особливо віддає належне жіночим чернечих орденам за виконання Божого доручення піклуватися про хворих, годувати бідних і приймати мандрівників, а також вихваляє народні рухи мирян, які виступають за землю, житло та роботу для знедолених членів суспільства.

Висновок, який робить Лев, полягає в тому, що "переважний вибір бідних" Католицької церкви існував із самого початку, не підлягає обговоренню і є суттю християнства. Він закликає до оновлення зобов'язань щодо усунення структурних причин бідності, одночасно надаючи беззаперечну благодійність нужденним.

"Коли церква схиляє коліна поруч із прокаженою, виснаженою дитиною або безіменною вмираючою, вона виконує своє глибоке покликання: любити Господа там, де Він найбільш понівечений", - пише Лев. 

Лев часто цитує Франциска, у тому числі в деяких із найбільш цитованих тез аргентинського Папи про глобальну "економіку, яка вбиває" та критику "економіки просочування благ". Франциск наголошував на цих тезах із самого початку свого понтифікату у 2013 році, заявивши, що хоче "церкви, яка бідна і для бідних".

"Бог відводить особливе місце у своєму серці тим, хто зазнає дискримінації та пригнічення, і Він просить нас, Свою церкву, зробити рішучий і радикальний вибір на користь найслабших", - пише Лев.

Повторюючи Франциска, Лев виступає проти "ілюзії щастя", що породжується накопиченням багатства. "Таким чином, у світі, де бідних стає дедалі більше, ми парадоксальним чином бачимо зростання багатої еліти, яка живе у бульбашці комфорту та розкоші, практично в іншому світі порівняно із звичайними людьми", - зазначив він.

Часта критика капіталізму з боку Франциска обурила багатьох консервативних та багатих католиків, особливо в США, які звинуватили аргентинського єзуїта у марксизмі, пише видання.

У недавньому інтерв'ю Лев заявляв, що подібна необґрунтована критика не може бути спрямована проти нього. "Той факт, що я американець, окрім іншого, означає, що люди не можуть, як вони говорили про Франциска, сказати: "Він не розуміє Сполучені Штати, він просто не бачить, що відбувається"", - сказав Лев католицькому сайту Crux.

У результаті, прийняття Левом вчення Франциска про бідність і обов'язок церкви піклуватися про найслабших є важливим підтвердженням цього, особливо у першому вченні Лева, пише видання.

Офіційні особи Ватикану наполягали, що текст повністю належить Леву, і відмовилися повідомити, скільки Франциск написав до смерті.

"Це на 100% Франциск і на 100% Лев", - сказав кардинал Міхіл Черні, який очолює ватиканське управління з питань розвитку та мігрантів і був одним із головних помічників Франциска. На запитання, чи будуть ті самі консерватори, які називали Франциска марксистом чи комуністом, тепер звинувачуватимуть у тому ж Лева, Черні відповів, що обидва просто дотримуються Євангелія.

Лев підписав текст 4 жовтня, на свято Святого Франциска Ассизького, жебракуючого ченця 13-го століття, який відмовився від свого багатства, щоб жити бідним серед бідних. Дата не була випадковою.

"Той факт, що деякі відкидають або висміюють благодійні справи, ніби це нав'язлива ідея небагатьох, а не полум'яна суть місії церкви, переконує мене в необхідності повернутися і перечитати Євангеліє, щоб ми не ризикували замінити його мудрістю цього світу", - вказав Папа Лев XIV.

