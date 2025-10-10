Папа Лев XIV критикует «пузырь комфорта и роскоши», окружающий богатую элиту

$41.400.09
48.140.04
ukenru
07:24 • 4748 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
06:38 • 11639 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго
03:50 • 10958 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 21148 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 42484 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 40981 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 41937 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 71021 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 65519 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 28208 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
россия нанесла по меньшей мере три удара по Запорожью: есть пострадавшие9 октября, 23:10 • 9270 просмотра
Из-за атаки РФ в Киеве горит многоэтажка: есть пострадавшие, людей эвакуируют9 октября, 23:27 • 37200 просмотра
Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом10 октября, 00:22 • 21827 просмотра
Вся Украина — под ракетной угрозой: россияне подняли в воздух МиГ-31К, зафиксированы пуски «Кинжалов»10 октября, 02:01 • 3974 просмотра
Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на ЗапорожьеPhotoVideo10 октября, 02:12 • 18043 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 59912 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 71021 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 65519 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 54886 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 85865 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Елена Соседка
Владимир Зеленский
Папа Франциск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Харьковская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 59913 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 26823 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 41056 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 57431 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 71045 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
Кх-59
Нью-Йорк Таймс

Папа Лев XIV критикует «пузырь комфорта и роскоши», окружающий богатую элиту

Киев • УНН

 • 1094 просмотра

Папа Римский Лев XIV раскритиковал «пузырь комфорта и роскоши» богатых, подтвердив согласие с предшественником Франциском относительно социальной и экономической несправедливости. В своем первом назидательном документе «Dilexi te» он подчеркнул постоянную заботу христианства о бедных.

Папа Лев XIV критикует «пузырь комфорта и роскоши», окружающий богатую элиту

Папа Римский Лев XIV раскритиковал то, как богатые живут в «пузыре комфорта и роскоши», тогда как бедные страдают на обочине, подтвердив в своем первом поучительном документе, что он полностью согласен со своим предшественником Папой Франциском в вопросах социальной и экономической несправедливости, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

В четверг Ватикан опубликовал документ под названием «Dilexi te», который Франциск начал писать в последние месяцы своей жизни, но так и не закончил. Лев, избранный в мае, приписал авторство текста Франциску, неоднократно цитировал его, но заявил, что считает этот документ своим и подписал его.

В 100-страничном документе прослеживается история постоянной заботы христианства о бедных, от библейских цитат и наставлений отцов церкви до проповедей последних Пап о заботе о мигрантах, заключенных и жертвах торговли людьми.

Лев особенно отдает должное женским монашеским орденам за выполнение Божьего поручения заботиться о больных, кормить бедных и принимать странников, а также восхваляет народные движения мирян, выступающих за землю, жилье и работу для обездоленных членов общества.

Вывод, который делает Лев, заключается в том, что «преобладающий выбор бедных» Католической церкви существовал с самого начала, не подлежит обсуждению и является сутью христианства. Он призывает к обновлению обязательств по устранению структурных причин бедности, одновременно оказывая безоговорочную благотворительность нуждающимся.

«Когда церковь склоняет колени рядом с прокаженным, истощенным ребенком или безымянным умирающим, она выполняет свое глубокое призвание: любить Господа там, где Он наиболее изуродован», — пишет Лев.

Лев часто цитирует Франциска, в том числе в некоторых из наиболее цитируемых тезисов аргентинского Папы о глобальной «экономике, которая убивает» и критике «экономики просачивания благ». Франциск подчеркивал эти тезисы с самого начала своего понтификата в 2013 году, заявив, что хочет «церкви, которая бедна и для бедных».

«Бог отводит особое место в своем сердце тем, кто подвергается дискриминации и угнетению, и Он просит нас, Свою церковь, сделать решительный и радикальный выбор в пользу самых слабых», — пишет Лев.

Повторяя Франциска, Лев выступает против «иллюзии счастья», порождаемой накоплением богатства. «Таким образом, в мире, где бедных становится все больше, мы парадоксальным образом видим рост богатой элиты, которая живет в пузыре комфорта и роскоши, практически в другом мире по сравнению с обычными людьми», — отметил он.

Частая критика капитализма со стороны Франциска возмутила многих консервативных и богатых католиков, особенно в США, которые обвинили аргентинского иезуита в марксизме, пишет издание.

В недавнем интервью Лев заявлял, что подобная необоснованная критика не может быть направлена против него. «Тот факт, что я американец, помимо прочего, означает, что люди не могут, как они говорили о Франциске, сказать: «Он не понимает Соединенные Штаты, он просто не видит, что происходит»», — сказал Лев католическому сайту Crux.

В результате, принятие Львом учения Франциска о бедности и обязанности церкви заботиться о самых слабых является важным подтверждением этого, особенно в первом учении Льва, пишет издание.

Официальные лица Ватикана настаивали, что текст полностью принадлежит Льву, и отказались сообщить, сколько Франциск написал до смерти.

«Это на 100% Франциск и на 100% Лев», — сказал кардинал Михил Черни, который возглавляет ватиканское управление по вопросам развития и мигрантов и был одним из главных помощников Франциска. На вопрос, будут ли те же консерваторы, которые называли Франциска марксистом или коммунистом, теперь обвинять в том же Льва, Черни ответил, что оба просто следуют Евангелию.

Лев подписал текст 4 октября, в праздник Святого Франциска Ассизского, нищенствующего монаха 13-го века, который отказался от своего богатства, чтобы жить бедным среди бедных. Дата не была случайной.

«Тот факт, что некоторые отвергают или высмеивают благотворительные дела, будто это навязчивая идея немногих, а не пламенная суть миссии церкви, убеждает меня в необходимости вернуться и перечитать Евангелие, чтобы мы не рисковали заменить его мудростью этого мира», — указал Папа Лев XIV.

Папа Лев XIV призывает СМИ противодействовать лжи, упоминая войну РФ в Украине и конфликт в Газе10.10.25, 09:25 • 1772 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоНовости Мира
благотворительность
Папа Франциск
Соединённые Штаты