Папа Лев XIV критикует «пузырь комфорта и роскоши», окружающий богатую элиту

Папа Римский Лев XIV раскритиковал то, как богатые живут в «пузыре комфорта и роскоши», тогда как бедные страдают на обочине, подтвердив в своем первом поучительном документе, что он полностью согласен со своим предшественником Папой Франциском в вопросах социальной и экономической несправедливости, пишет УНН со ссылкой на AP.

В четверг Ватикан опубликовал документ под названием «Dilexi te», который Франциск начал писать в последние месяцы своей жизни, но так и не закончил. Лев, избранный в мае, приписал авторство текста Франциску, неоднократно цитировал его, но заявил, что считает этот документ своим и подписал его.

В 100-страничном документе прослеживается история постоянной заботы христианства о бедных, от библейских цитат и наставлений отцов церкви до проповедей последних Пап о заботе о мигрантах, заключенных и жертвах торговли людьми.

Лев особенно отдает должное женским монашеским орденам за выполнение Божьего поручения заботиться о больных, кормить бедных и принимать странников, а также восхваляет народные движения мирян, выступающих за землю, жилье и работу для обездоленных членов общества.

Вывод, который делает Лев, заключается в том, что «преобладающий выбор бедных» Католической церкви существовал с самого начала, не подлежит обсуждению и является сутью христианства. Он призывает к обновлению обязательств по устранению структурных причин бедности, одновременно оказывая безоговорочную благотворительность нуждающимся.

«Когда церковь склоняет колени рядом с прокаженным, истощенным ребенком или безымянным умирающим, она выполняет свое глубокое призвание: любить Господа там, где Он наиболее изуродован», — пишет Лев.

Лев часто цитирует Франциска, в том числе в некоторых из наиболее цитируемых тезисов аргентинского Папы о глобальной «экономике, которая убивает» и критике «экономики просачивания благ». Франциск подчеркивал эти тезисы с самого начала своего понтификата в 2013 году, заявив, что хочет «церкви, которая бедна и для бедных».

«Бог отводит особое место в своем сердце тем, кто подвергается дискриминации и угнетению, и Он просит нас, Свою церковь, сделать решительный и радикальный выбор в пользу самых слабых», — пишет Лев.

Повторяя Франциска, Лев выступает против «иллюзии счастья», порождаемой накоплением богатства. «Таким образом, в мире, где бедных становится все больше, мы парадоксальным образом видим рост богатой элиты, которая живет в пузыре комфорта и роскоши, практически в другом мире по сравнению с обычными людьми», — отметил он.

Частая критика капитализма со стороны Франциска возмутила многих консервативных и богатых католиков, особенно в США, которые обвинили аргентинского иезуита в марксизме, пишет издание.

В недавнем интервью Лев заявлял, что подобная необоснованная критика не может быть направлена против него. «Тот факт, что я американец, помимо прочего, означает, что люди не могут, как они говорили о Франциске, сказать: «Он не понимает Соединенные Штаты, он просто не видит, что происходит»», — сказал Лев католическому сайту Crux.

В результате, принятие Львом учения Франциска о бедности и обязанности церкви заботиться о самых слабых является важным подтверждением этого, особенно в первом учении Льва, пишет издание.

Официальные лица Ватикана настаивали, что текст полностью принадлежит Льву, и отказались сообщить, сколько Франциск написал до смерти.

«Это на 100% Франциск и на 100% Лев», — сказал кардинал Михил Черни, который возглавляет ватиканское управление по вопросам развития и мигрантов и был одним из главных помощников Франциска. На вопрос, будут ли те же консерваторы, которые называли Франциска марксистом или коммунистом, теперь обвинять в том же Льва, Черни ответил, что оба просто следуют Евангелию.

Лев подписал текст 4 октября, в праздник Святого Франциска Ассизского, нищенствующего монаха 13-го века, который отказался от своего богатства, чтобы жить бедным среди бедных. Дата не была случайной.

«Тот факт, что некоторые отвергают или высмеивают благотворительные дела, будто это навязчивая идея немногих, а не пламенная суть миссии церкви, убеждает меня в необходимости вернуться и перечитать Евангелие, чтобы мы не рисковали заменить его мудростью этого мира», — указал Папа Лев XIV.

