В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов

В Киеве из-за атак, морозов и перегрузки сетей 11 января возникает много точечных аварий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Подробности

По состоянию на 17:00 было зафиксировано более 200 обращений.

Задействованы все доступные ресурсы. 57 ремонтных бригад работают круглосуточно, чтобы киевляне снова были со светом - заявили в ДТЭК.

Также там призвали киевлян включать мощные приборы по очереди. Это поможет избежать новых аварий и быстрее стабилизировать систему.

Напомним

В Киеве около 85% многоэтажных домов, оставшихся без отопления, уже с теплом.

До этого в Киеве и Киевской области 10 января были введены экстренные отключения электроэнергии. Это привело к остановке водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта в столице.