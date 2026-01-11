В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
Киев • УНН
В Киеве 11 января из-за атак, морозов и перегрузки сетей возникло более 200 точечных аварий. 57 ремонтных бригад ДТЭК работают круглосуточно для восстановления электроснабжения.
В Киеве из-за атак, морозов и перегрузки сетей 11 января возникает много точечных аварий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Подробности
По состоянию на 17:00 было зафиксировано более 200 обращений.
Задействованы все доступные ресурсы. 57 ремонтных бригад работают круглосуточно, чтобы киевляне снова были со светом
Также там призвали киевлян включать мощные приборы по очереди. Это поможет избежать новых аварий и быстрее стабилизировать систему.
Напомним
В Киеве около 85% многоэтажных домов, оставшихся без отопления, уже с теплом.
До этого в Киеве и Киевской области 10 января были введены экстренные отключения электроэнергии. Это привело к остановке водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта в столице.