Ракетная атака на Бровары: есть погибший и раненые
Киев • УНН
В результате ночного обстрела Броваров погиб один человек и четверо получили ранения. Враг атаковал город баллистическими ракетами.
В ночь на субботу, 14 марта, враг атаковал Бровары Киевской области. Об этом сообщил мэр Игорь Сапожко, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате ракетной атаки в Броварах есть пострадавшие.
По состоянию на сейчас известно о четырех раненых и, к сожалению, одном погибшем
Напомним
В Киеве в ночь на субботу, 14 марта, прозвучала серия взрывов. Враг совершил атаку баллистическими ракетами.
Киевская область подверглась атаке дронов, повреждены дома и авто в двух районах - ОВА06.03.26, 20:20 • 5589 просмотров