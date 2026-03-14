Ракетная атака на Бровары: есть погибший и раненые

В ночь на субботу, 14 марта, враг атаковал Бровары Киевской области. Об этом сообщил мэр Игорь Сапожко, информирует УНН.

По его словам, в результате ракетной атаки в Броварах есть пострадавшие.

По состоянию на сейчас известно о четырех раненых и, к сожалению, одном погибшем - констатировал Сапожко.

В Киеве в ночь на субботу, 14 марта, прозвучала серия взрывов. Враг совершил атаку баллистическими ракетами.

