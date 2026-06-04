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The New York Times

В Киевской области сверхлегкие самолеты вооружат зенитными дронами против Шахедов

Киев • УНН

 • 444 просмотра

В Киевской области сверхлегкие самолеты вооружают зенитными дронами для уничтожения Шахедов. Проект «Чистое небо» предусматривает дистанционное управление ими с земли.

В Киевской области сверхлегкие самолеты вооружат зенитными дронами против Шахедов

В Киевской области масштабируют использование сверхлегких самолетов для борьбы с российскими ударными беспилотниками. Новые авиационные платформы получат дроны-перехватчики для уничтожения воздушных целей по схеме, которую ранее уже испытали на самолетах Ан-28. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, соответствующие фото обнародовал начальник Киевской ОВА Николай Калашник. Проект реализуют в рамках инициативы "Чистое небо", которая уже использует обученные экипажи для уничтожения российских БПЛА. Теперь в систему добавляют направления "воздух-воздух", автоматизацию и дистанционное управление.

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По оценке Defense Express, речь идет о дальнейшем развитии концепции запуска дронов-перехватчиков с авиационных носителей. Если раньше для этого использовали Ан-28, то теперь ставку делают на значительно более дешевые и массовые сверхлегкие самолеты украинского производства. В частности, на обнародованных фотографиях может быть изображен самолет А-32, хотя официального подтверждения этому нет.

Издание предполагает, что управление ими будет осуществляться с наземных пунктов управления. Другого вооружения на таких самолетах пока не замечено, поэтому именно зенитные дроны, вероятно, станут их основным средством борьбы с российскими беспилотниками.

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