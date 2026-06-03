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Может эвакуировать двух раненых одновременно: роботизированный медэвак Vepr допустили к боевой работе

Киев • УНН

 • 1466 просмотра

Минобороны допустило отечественный комплекс Vepr к боевой работе. Робот перевозит 350 кг груза и эвакуирует двух раненых одновременно.

Может эвакуировать двух раненых одновременно: роботизированный медэвак Vepr допустили к боевой работе

Министерство обороны Украины допустило к боевой работе роботизированный медэвак украинского производства Vepr, который способен одновременно эвакуировать двух раненых военных. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

В ведомстве отметили, что первые образцы платформы работают на передовой еще с 2024 года, а сам робот был модернизирован в соответствии с актуальными потребностями фронта.

Vepr может эвакуировать двух раненых одновременно, перевозить около 350 кг груза и имеет запас хода до 40 км 

– сообщили в Минобороны.

Также роботизированный комплекс оснащен камерами и несколькими видами связи, что позволяет использовать его в различных боевых условиях.

В Минобороны добавили, что Vepr может выполнять не только медицинскую эвакуацию, но и доставлять боеприпасы и военное имущество, участвовать в разминировании территорий или использоваться как ударный робот-камикадзе.

По данным ведомства, ежемесячно наземные роботизированные комплексы выполняют до 10 тысяч задач на передовой, помогая сохранять жизни украинских военных.

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Андрей Тимощенков

Война в УкраинеТехнологии
Эвакуация
Техника
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Министерство обороны Украины
Украина