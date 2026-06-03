Может эвакуировать двух раненых одновременно: роботизированный медэвак Vepr допустили к боевой работе
Киев • УНН
Минобороны допустило отечественный комплекс Vepr к боевой работе. Робот перевозит 350 кг груза и эвакуирует двух раненых одновременно.
Министерство обороны Украины допустило к боевой работе роботизированный медэвак украинского производства Vepr, который способен одновременно эвакуировать двух раненых военных. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
В ведомстве отметили, что первые образцы платформы работают на передовой еще с 2024 года, а сам робот был модернизирован в соответствии с актуальными потребностями фронта.
Vepr может эвакуировать двух раненых одновременно, перевозить около 350 кг груза и имеет запас хода до 40 км
Также роботизированный комплекс оснащен камерами и несколькими видами связи, что позволяет использовать его в различных боевых условиях.
В Минобороны добавили, что Vepr может выполнять не только медицинскую эвакуацию, но и доставлять боеприпасы и военное имущество, участвовать в разминировании территорий или использоваться как ударный робот-камикадзе.
По данным ведомства, ежемесячно наземные роботизированные комплексы выполняют до 10 тысяч задач на передовой, помогая сохранять жизни украинских военных.
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