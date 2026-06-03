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Fire Point испытала баллистическую ракету FP-7.Х, которая ляжет в основу противобаллистического перехватчика FREYJA – видео

Киев • УНН

 • 10428 просмотра

Fire Point испытала ракету FP-7.X для перехватчика FREYJA. Разработка позволит Украине самостоятельно защитить небо от баллистических угроз.

Fire Point испытала баллистическую ракету FP-7.Х, которая ляжет в основу противобаллистического перехватчика FREYJA – видео

Компания Fire Point провела испытания баллистической ракеты FP-7.Х, которая ляжет в основу противобаллистического перехватчика FREYJA. Об этом сообщила технический директор компании Ирина Терех, пишет УНН.

"На днях мы провели чрезвычайно важное испытание: полностью управляемый маневренный полет ракеты FP-7.X, которая ляжет в основу будущего противобаллистического перехватчика FREYJA. Насколько бы нереальной и амбициозной ни звучала эта цель сегодня, мы прилагаем все возможные и невозможные усилия для того, чтобы она стала реальностью как можно скорее и Украина смогла закрыть свое небо самостоятельно", - написала Ирина Терех на своей странице в Instagram.

По ее словам, государства проигрывают войны на поле боя значительно реже, чем они проигрывают их в институтах, лабораториях и на производстве за десять лет до их начала.

Когда страна годами недофинансирует инженерное образование, сокращает исследования, теряет производственные компетенции или привыкает полагаться на чужие технологии, она постепенно накапливает стратегический дефицит. Он становится заметным только тогда, когда начинается война. Впрочем, мы должны выбраться из «помиральной ямы», сделать правильные выводы из собственных прошлых ошибок и двигаться вперед, а также брать инициативу в свои руки, не дожидаясь изменения государственных политик или финансирования 

- отметила Ирина Терех.

Она добавила, что каждое успешное испытание новой ракеты является шагом в сторону технологического суверенитета Украины, который определяется тем, способны ли украинцы создавать критические технологии собственными силами. 

Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит02.06.26, 08:30 • 117913 просмотров

Лилия Подоляк

Технологии
Fire Point
Техника
Война в Украине
Украина