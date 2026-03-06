Киевская область подверглась атаке дронов, повреждены дома и авто в двух районах - ОВА

Киевская область снова подверглась вражеской атаке ударных дронов, есть повреждения в двух районах. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает УНН.

Имеем повреждения в двух районах области. В Бучанском районе поврежден частный дом и автомобиль. В Вышгородском районе — частный дом и хозяйственные постройки - сообщил Калашник.

По его словам, повреждения незначительны. Людям, чье жилье пострадало, будет оказана вся необходимая помощь.

Самое главное — по состоянию на сейчас информации о пострадавших нет. Спасибо нашим силам ПВО и всем службам, которые работают на месте событий - резюмировал Калашник.

Напомним

В Киеве и области работали силы ПВО. В Воздушных силах сообщили об угрозе вражеских беспилотников.