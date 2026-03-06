$43.810.09
15:35 • 17875 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23 • 21374 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
13:05 • 22724 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 40526 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 20146 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 20641 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 20043 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 19283 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 19762 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 17077 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Киевская область подверглась атаке дронов, повреждены дома и авто в двух районах - ОВА

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Киевская область снова атакована ударными дронами, повреждения зафиксированы в Бучанском и Вышгородском районах. Пострадавших нет, а повреждения незначительны.

Киевская область подверглась атаке дронов, повреждены дома и авто в двух районах - ОВА

Киевская область снова подверглась вражеской атаке ударных дронов, есть повреждения в двух районах. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает УНН.

Имеем повреждения в двух районах области. В Бучанском районе поврежден частный дом и автомобиль. В Вышгородском районе — частный дом и хозяйственные постройки 

- сообщил Калашник.

По его словам, повреждения незначительны. Людям, чье жилье пострадало, будет оказана вся необходимая помощь.

Самое главное — по состоянию на сейчас информации о пострадавших нет. Спасибо нашим силам ПВО и всем службам, которые работают на месте событий 

- резюмировал Калашник.

Напомним

В Киеве и области работали силы ПВО. В Воздушных силах сообщили об угрозе вражеских беспилотников.

Антонина Туманова

Война в Украине
Недвижимость
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Киевская область
Киев