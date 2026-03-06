$43.810.09
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23 • 20789 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
13:05 • 22286 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 39841 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 19875 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 20543 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 19974 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 19240 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 19730 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 17042 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Київщина зазнала атаки дронів, пошкоджено будинки та авто у двох районах - ОВА

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Київщина знову атакована ударними дронами, пошкодження зафіксовано у Бучанському та Вишгородському районах. Постраждалих немає, а пошкодження незначні.

Київщина зазнала атаки дронів, пошкоджено будинки та авто у двох районах - ОВА

Київщина знову була під ворожою атакою ударних дронів, є пошкодження у двох районах. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає УНН.

Маємо пошкодження у двох районах області. У Бучанському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль. У Вишгородському районі — приватний будинок і господарські споруди 

- повідомив Калашник.

За його словами, пошкодження незначні. Людям, чиє житло постраждало, буде надано всю необхідну допомогу.

Найголовніше — станом на зараз інформації про постраждалих немає. Дякуємо нашим силам ППО та всім службам, які працюють на місці подій 

- резюмував Калашник.

Нагадаємо

У Києві та області працювали сили ППО. У Повітряних силах повідомили про загрозу ворожих безпілотників.

Антоніна Туманова

