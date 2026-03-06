Київщина зазнала атаки дронів, пошкоджено будинки та авто у двох районах - ОВА
Київ • УНН
Київщина знову атакована ударними дронами, пошкодження зафіксовано у Бучанському та Вишгородському районах. Постраждалих немає, а пошкодження незначні.
Київщина знову була під ворожою атакою ударних дронів, є пошкодження у двох районах. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає УНН.
Маємо пошкодження у двох районах області. У Бучанському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль. У Вишгородському районі — приватний будинок і господарські споруди
За його словами, пошкодження незначні. Людям, чиє житло постраждало, буде надано всю необхідну допомогу.
Найголовніше — станом на зараз інформації про постраждалих немає. Дякуємо нашим силам ППО та всім службам, які працюють на місці подій
Нагадаємо
У Києві та області працювали сили ППО. У Повітряних силах повідомили про загрозу ворожих безпілотників.