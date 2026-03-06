Київщина зазнала атаки дронів, пошкоджено будинки та авто у двох районах - ОВА

Київщина знову була під ворожою атакою ударних дронів, є пошкодження у двох районах. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає УНН.

Маємо пошкодження у двох районах області. У Бучанському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль. У Вишгородському районі — приватний будинок і господарські споруди - повідомив Калашник.

За його словами, пошкодження незначні. Людям, чиє житло постраждало, буде надано всю необхідну допомогу.

Найголовніше — станом на зараз інформації про постраждалих немає. Дякуємо нашим силам ППО та всім службам, які працюють на місці подій - резюмував Калашник.

Нагадаємо

У Києві та області працювали сили ППО. У Повітряних силах повідомили про загрозу ворожих безпілотників.