Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисників
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів

Київ • УНН

Через ескалацію конфлікту на Близькому Сході та перебої у логістичних ланцюгах Дубай може залишитися без свіжих продуктів вже за 10 днів. Це впливає на світову торгівлю та економіку.

Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів

Ескалація конфлікту на Близькому Сході вже почала впливати не лише на енергетичні ринки, а й на глобальні логістичні ланцюги. Через перебої у транспорті та закриття частини повітряного простору у регіоні різко скоротилися можливості перевезення вантажів. За оцінками експертів, у Дубаї запасів деяких свіжих продуктів може вистачити лише приблизно на десять днів. Про це заявив генеральний директор одного з найбільших логістичних операторів світу Kühne+Nagel Штефан Пауль, передає УНН.

Як війна впливає на світову логістику

Загострення конфлікту між Іраном та низкою країн регіону вже спричинило серйозні перебої у світових транспортних системах. Частина повітряного простору на Близькому Сході залишається закритою або небезпечною для цивільної авіації, а морські перевезення у Перській затоці також ускладнені через військові ризики.

За оцінками логістичних компаній, через війну наразі недоступними залишаються приблизно 18% світових потужностей авіаційних вантажних перевезень. Це суттєво впливає на швидкість доставки товарів, особливо тих, що мають короткий термін зберігання.

Найбільше від таких перебоїв страждають продукти, які потребують регулярних поставок - свіжі овочі, фрукти, молочні продукти та інші швидкопсувні товари.

Чому ситуація особливо складна для Дубая

Одним із міст, яке може найбільше постраждати від порушення логістичних ланцюгів, є Дубай. Попри статус одного з найбільших торговельних центрів світу, місто майже повністю залежить від імпорту продуктів харчування.

Клімат регіону робить масштабне сільське господарство практично неможливим. Через це приблизно 80–90% усіх продуктів харчування постачаються до Об’єднаних Арабських Еміратів із-за кордону.

Більшість свіжих овочів і фруктів доставляються до ОАЕ авіаційним транспортом з Європи, Африки та країн Азії. Саме тому перебої з авіаперевезеннями можуть швидко призвести до дефіциту певних категорій продуктів.

За словами Штефана Пауля, ситуація особливо критична саме для свіжих продуктів.

"Запаси деяких категорій товарів можуть скоротитися досить швидко. Особливо це стосується свіжих продуктів, таких як овочі чи фрукти, які мають короткий термін зберігання і потребують постійного поповнення", – зазначив він.

Проблеми морських перевезень

Окрім авіаперевезень, війна також впливає на морську логістику. Частина транспортних маршрутів у Перській затоці стала менш безпечною через ризики атак або військових операцій.

Теоретично постачання продуктів можна було б частково компенсувати сухопутними перевезеннями, наприклад із Саудівської Аравії. Однак такі можливості дуже обмежені.

Один контейнеровоз може перевозити до 20 тисяч контейнерів із товарами. Замінити такий обсяг вантажів автомобільним транспортом практично неможливо. Саме тому навіть короткочасні перебої у морських перевезеннях здатні створити серйозні проблеми для торговельних центрів регіону.

Вплив на світову торгівлю

Проблеми з логістикою вже починають відчувати й виробники у різних частинах світу. Через порушення транспортних маршрутів товари накопичуються у країнах виробництва.

За словами керівника Kühne+Nagel, це вже відбувається у країнах Азії.

"Товари накопичуються в місцях виробництва в Азії - наприклад, високотехнологічна продукція з В’єтнаму або споживчі товари з Китаю. Але якщо клієнти хочуть їх продавати, попит на додаткові транспортні потужності різко зростає. Наше завдання - направляти літаки туди, де є попит", – пояснив Пауль.

Такі затримки можуть вплинути на глобальні ланцюги постачання електроніки, споживчих товарів та інших продуктів, що виробляються в Азії.

Ризики для продовольчого ринку

Ще одним фактором, який може вплинути на світові ціни на продукти, є перебої у виробництві та постачанні добрив на Близькому Сході. Конфлікт навколо Ірану створює ризики для експорту добрив із регіону. Якщо їх постачання скоротиться, це може вплинути на аграрний сектор у різних країнах світу та спричинити зростання цін на продовольство.

Вплив на бізнес і туризм

Війна на Близькому Сході вже відчутно впливає на економічну активність у регіоні. У великих торгових центрах Дубая та інших міст Перської затоки частина магазинів міжнародних брендів тимчасово закрилася або працює з мінімальною кількістю персоналу.

Проблеми з авіасполученням також негативно впливають на туристичний сектор. Дубай, який є одним із найпопулярніших туристичних напрямків світу, значною мірою залежить від стабільної роботи міжнародних авіаперевезень.

Ескалація конфлікту навколо Ірану поступово перетворюється на проблему не лише для регіону, а й для світової економіки. Порушення авіаційних та морських перевезень вже впливає на глобальні логістичні ланцюги, а окремі міста, зокрема Дубай, можуть швидко відчути дефіцит певних товарів.

Якщо конфлікт затягнеться, наслідки можуть поширитися далеко за межі Близького Сходу - від зростання цін на продукти до нових перебоїв у світовій торгівлі. 

Хто страждає окрім ОАЕ 

Окрім Дубая та ОАЕ, наслідки війни навколо Ірану вже починають відчувати й інші країни як у регіоні Близького Сходу, так і за його межами.

Країни Перської затоки

Найбільш вразливими залишаються держави Перської затоки, які майже повністю залежать від імпорту продуктів. Йдеться про Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман та Саудівську Аравію. У багатьох із цих країн до 80–85% продуктів харчування завозяться з-за кордону. Через перебої у морських та авіаперевезеннях ризики дефіциту свіжих продуктів можуть зростати. Додатковою проблемою є залежність від транспортних маршрутів через Ормузьку протоку, яка є одним із ключових шляхів постачання товарів у регіон.

Мальдіви

Економічні ризики виникають і для Мальдів. Острівна держава залежить від імпорту палива, продовольства та міжнародного туризму. Порушення авіасполучення, зростання вартості палива та проблеми з логістикою можуть негативно вплинути на туристичний сектор і економіку країни.

Європа

Європейські країни відчувають наслідки конфлікту насамперед через подорожчання енергоносіїв і транспортних послуг. Зростання цін на нафту та авіаційне паливо впливає на вартість перевезень, що поступово відображається на цінах на пальне, логістику та деякі товари.

Країни Азії

Проблеми також виникають у країнах Азії, які залежать від глобальних логістичних ланцюгів. Через перебої у транспортуванні деякі товари накопичуються у місцях виробництва, зокрема в Китаї та В’єтнамі. Якщо транспортні маршрути залишатимуться обмеженими, це може призвести до затримок у поставках електроніки, техніки та інших споживчих товарів.

Таким чином, війна навколо Ірану вже впливає на значну частину світової економіки. Найбільші ризики виникають у країнах Близького Сходу, однак поступово наслідки конфлікту починають відчувати і держави Європи, Азії та інші регіони, які залежать від міжнародної торгівлі та стабільних логістичних маршрутів.

