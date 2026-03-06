Іран заявив про знищення американського винищувача F-15E та масштабний ракетний обстріл
Іран оголосив нову фазу операції «Справжня обіцянка 4», випустивши понад 600 ракет та 2000 безпілотників по американських та ізраїльських об'єктах. Тегеран стверджує, що збив американський винищувач F-15E та атакував авіаносець USS Abraham Lincoln.
Центральний штаб збройних сил Ірану оголосив про початок нової фази операції "Справжня обіцянка 4", у межах якої по американських та ізраїльських об’єктах було випущено понад 600 ракет та 2000 безпілотників. Тегеран стверджує, що засоби ППО країни успішно перехопили та збили американський винищувач-бомбардувальник F-15E. Про це повідомляє Almayadeen, пише УНН.
Деталі
Іранське командування повідомило про атаку дроном на авіаносець USS Abraham Lincoln, який перебуває за 340 кілометрів від кордонів ісламської республіки, що спровокувало чергову хвилю ескалації в регіоні.
Корпус вартових ісламської революції (КВІР) підтвердив запуск осколкових боєголовок "Хейбар Шекан" у напрямку Тель-Авіва та американських військових баз на Близькому Сході. Сирени повітряної тривоги лунали на великих територіях Ізраїлю та в районі Аль-Кудса, тоді як іранське керівництво назвало ці дії "руйнівними ударами" по ворогах країни. Генерал-майор Алі Абдуллахі підкреслив, що нинішні операції є лише початком масштабної відплати, а військові сили КВІР готові до тривалого виснажливого протистояння.
Агресія проти нашої країни була здійснена ворогами, щоб компенсувати їхні послідовні поразки. Іранські збройні сили завдали руйнівних ударів по Америці та сіоністській сутності
Погрози використанням новітніх видів озброєння
Речник КВІР зазначив, що значна частина іранських військових інновацій та секретної зброї ще не була задіяна у бойових діях, проте їх розгортання розпочнеться у разі подальшого затягування війни.
Тегеран наполягає, що здатний вести тривалий конфлікт для "покарання агресора", незважаючи на регулярні авіаудари коаліції по своїй інфраструктурі. Наразі ситуація в регіоні залишається критичною, оскільки кожна нова хвиля іранських атак викликає ще потужніші удари у відповідь з боку США та Ізраїлю.
