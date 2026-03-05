США закривають своє посольство в Кувейті
Київ • УНН
США закривають посольство в Кувейті, що стало другою дипломатичною місією, яка повністю призупинила свою діяльність з початку війни з Іраном. Держсекретар Марко Рубіо висловив співчуття Кувейту через загибель військових.
США закривають посольство в Кувейті. Це друга дипломатична місія, яка повністю призупинила свою діяльність з початку війни з Іраном, передає УНН із посиланням на AP.
"Хоча повідомлень про постраждалих серед американського персоналу не надходило, безпека американців за кордоном залишається найвищим пріоритетом Державного департаменту США", - йдеться у заяві про статус посольства в Кувейті.
Додамо
Незадовго до цієї заяви департамент повідомив, що держсекретар Марко Рубіо зателефонував міністру закордонних справ Кувейту, щоб висловити співчуття у зв'язку із загибеллю щонайменше двох кувейтських військовослужбовців в результаті ударів у відповідь Ірану.
Хоча численні посольства та консульства США на Близькому Сході були закриті для публіки з початку війни, лише консульство у Карачі, Пакистан, призупинило свою діяльність.
