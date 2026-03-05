США закривають своє посольство в Кувейті

$43.720.26
50.830.37
ukenru
17:43 • 9364 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
17:39 • 13714 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 37095 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 69672 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 43530 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 40463 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 64917 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 25223 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 48727 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 79073 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.5м/с
77%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зустріч Фіцо і Зеленського - прем'єр-міністр Словаччини озвучив умову5 березня, 10:15 • 12049 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 32093 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 48516 перегляди
Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - APPhoto5 березня, 13:04 • 48072 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto14:41 • 19736 перегляди
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto14:41 • 19837 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 48642 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 64911 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 74676 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 75595 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джорджа Мелоні
Блогери
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto18:11 • 4654 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo15:38 • 10162 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 32173 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 40843 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 55966 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Brent

США закривають своє посольство в Кувейті

Київ • УНН

 • 154 перегляди

США закривають посольство в Кувейті, що стало другою дипломатичною місією, яка повністю призупинила свою діяльність з початку війни з Іраном. Держсекретар Марко Рубіо висловив співчуття Кувейту через загибель військових.

США закривають своє посольство в Кувейті

США закривають посольство в Кувейті. Це друга дипломатична місія, яка повністю призупинила свою діяльність з початку війни з Іраном, передає УНН із посиланням на AP.

"Хоча повідомлень про постраждалих серед американського персоналу не надходило, безпека американців за кордоном залишається найвищим пріоритетом Державного департаменту США", - йдеться у заяві про статус посольства в Кувейті.

Додамо

Незадовго до цієї заяви департамент повідомив, що держсекретар Марко Рубіо зателефонував міністру закордонних справ Кувейту, щоб висловити співчуття у зв'язку із загибеллю щонайменше двох кувейтських військовослужбовців в результаті ударів у відповідь Ірану.

Хоча численні посольства та консульства США на Близькому Сході були закриті для публіки з початку війни, лише консульство у Карачі, Пакистан, призупинило свою діяльність.

Іранський безпілотник пошкодив частину даху посольства США в Саудівській Аравії - ЗМІ03.03.26, 18:10 • 5631 перегляд

Антоніна Туманова

Світ
Дипломатка
Державний департамент США
Кувейт
Сполучені Штати Америки
Пакистан
Іран