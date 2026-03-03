Іранський безпілотник пошкодив частину даху посольства США в Саудівській Аравії - ЗМІ

Удар іранського безпілотника по посольству США в Ер-Ріяді призвів до обвалу частини його даху, хоча повідомлень про загиблих або поранених співробітників не було. Про це повідомляє AP із посиланням на внутрішню службову записку Державного департаменту, передає УНН.

Деталі

За даними ЗМІ, у місті Кувейт також не було загиблих або поранених після того, як околиці посольства були вражені двома ударами безпілотників, які не завдали шкоди об'єкту, йдеться у повідомленні.

Україна засуджує атаку Ірану на посольство США в Саудівській Аравії - Сибіга

Контекст

У вівторок, 3 березня, посольство США у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді зазнало атаки двох іранських дронів, що призвело до пожежі та пошкоджень.

За інформацією ЗМІ, на момент удару посольство було порожнім, і постраждалих немає.

Також повідомлялось, що посольство США в Йорданії тимчасово евакуювало весь персонал.

Нагадаємо

Для ударів по країнах Перської затоки іранські війська застосували російську тактику ударів по містах України, використовуючи дрони Shahed.

Водночас під час ударів по Ірану США вперше використали в бою недорогі одноразові ударні безпілотники. Цю ж тактику вперше застосувала Україна під час відбиття повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.