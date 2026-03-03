$43.230.13
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
Іранський безпілотник пошкодив частину даху посольства США в Саудівській Аравії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 326 перегляди

Іранський безпілотник влучив у посольство США в Ер-Ріяді, обваливши частину даху, але без жертв. Інші атаки дронів у Кувейті також не спричинили пошкоджень чи постраждалих.

Іранський безпілотник пошкодив частину даху посольства США в Саудівській Аравії - ЗМІ

Удар іранського безпілотника по посольству США в Ер-Ріяді призвів до обвалу частини його даху, хоча повідомлень про загиблих або поранених співробітників не було. Про це повідомляє AP із посиланням на внутрішню службову записку Державного департаменту, передає УНН.

Деталі

За даними ЗМІ, у місті Кувейт також не було загиблих або поранених після того, як околиці посольства були вражені двома ударами безпілотників, які не завдали шкоди об'єкту, йдеться у повідомленні.

Україна засуджує атаку Ірану на посольство США в Саудівській Аравії - Сибіга03.03.26, 15:27 • 2634 перегляди

Контекст

У вівторок, 3 березня, посольство США у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді зазнало атаки двох іранських дронів, що призвело до пожежі та пошкоджень.

За інформацією ЗМІ, на момент удару посольство було порожнім, і постраждалих немає.

Також повідомлялось, що посольство США в Йорданії тимчасово евакуювало весь персонал.

Нагадаємо

Для ударів по країнах Перської затоки іранські війська застосували російську тактику ударів по містах України, використовуючи дрони Shahed.

Водночас під час ударів по Ірану США вперше використали в бою недорогі одноразові ударні безпілотники. Цю ж тактику вперше застосувала Україна під час відбиття повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Антоніна Туманова

Світ
Війна в Україні
Дипломатка
Сутички
Державний департамент США
Ер-Ріяд
Йорданія
Шахед-136
Саудівська Аравія
Україна
Іран