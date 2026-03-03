Иранский беспилотник повредил часть крыши посольства США в Саудовской Аравии - СМИ

$43.230.13
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
13:15 • 10748 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07 • 17615 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
12:11 • 16232 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55 • 16908 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 21302 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 32716 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 104646 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 84906 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 60895 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Израиль заявил об одновременных ударах в Тегеране и Бейруте3 марта, 06:54 • 34900 просмотра
Иран применил российскую тактику ударов БПЛА по государствам Персидского залива - WSJ3 марта, 07:59 • 36625 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 44654 просмотра
Цены на газ в Европе резко подскочили на фоне закрытия завода СПГ в Катаре3 марта, 10:02 • 17804 просмотра
Порты в ОАЭ и Омане подверглись атакам дронов10:53 • 22077 просмотра
публикации
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах13:14 • 12922 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 44707 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 51733 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 104646 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 68149 просмотра
УНН Lite
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video14:39 • 3612 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto12:11 • 10777 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 30476 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 37425 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 40810 просмотра
Иранский беспилотник повредил часть крыши посольства США в Саудовской Аравии - СМИ

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Иранский беспилотник попал в посольство США в Эр-Рияде, обрушив часть крыши, но без жертв. Другие атаки дронов в Кувейте также не привели к повреждениям или пострадавшим.

Иранский беспилотник повредил часть крыши посольства США в Саудовской Аравии - СМИ

Удар иранского беспилотника по посольству США в Эр-Рияде привел к обрушению части его крыши, хотя сообщений о погибших или раненых сотрудниках не было. Об этом сообщает AP со ссылкой на внутреннюю служебную записку Государственного департамента, передает УНН.

Детали

По данным СМИ, в городе Кувейт также не было погибших или раненых после того, как окрестности посольства были поражены двумя ударами беспилотников, которые не нанесли вреда объекту, говорится в сообщении.

Украина осуждает атаку Ирана на посольство США в Саудовской Аравии - Сибига03.03.26, 15:27 • 2634 просмотра

Контекст

Во вторник, 3 марта, посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде подверглось атаке двух иранских дронов, что привело к пожару и повреждениям.

По информации СМИ, на момент удара посольство было пустым, и пострадавших нет.

Также сообщалось, что посольство США в Иордании временно эвакуировало весь персонал.

Напомним

Для ударов по странам Персидского залива иранские войска применили российскую тактику ударов по городам Украины, используя дроны Shahed.

В то же время во время ударов по Ирану США впервые использовали в бою недорогие одноразовые ударные беспилотники. Эту же тактику впервые применила Украина во время отражения полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Антонина Туманова

Новости Мира
Война в Украине
Дипломатка
Столкновения
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Эр-Рияд
Иордания
Шахед-136
Саудовская Аравия
Украина
Иран