Иранский беспилотник повредил часть крыши посольства США в Саудовской Аравии - СМИ
Киев • УНН
Иранский беспилотник попал в посольство США в Эр-Рияде, обрушив часть крыши, но без жертв. Другие атаки дронов в Кувейте также не привели к повреждениям или пострадавшим.
Удар иранского беспилотника по посольству США в Эр-Рияде привел к обрушению части его крыши, хотя сообщений о погибших или раненых сотрудниках не было. Об этом сообщает AP со ссылкой на внутреннюю служебную записку Государственного департамента, передает УНН.
Детали
По данным СМИ, в городе Кувейт также не было погибших или раненых после того, как окрестности посольства были поражены двумя ударами беспилотников, которые не нанесли вреда объекту, говорится в сообщении.
Контекст
Во вторник, 3 марта, посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде подверглось атаке двух иранских дронов, что привело к пожару и повреждениям.
По информации СМИ, на момент удара посольство было пустым, и пострадавших нет.
Также сообщалось, что посольство США в Иордании временно эвакуировало весь персонал.
Напомним
Для ударов по странам Персидского залива иранские войска применили российскую тактику ударов по городам Украины, используя дроны Shahed.
В то же время во время ударов по Ирану США впервые использовали в бою недорогие одноразовые ударные беспилотники. Эту же тактику впервые применила Украина во время отражения полномасштабного российского вторжения в 2022 году.