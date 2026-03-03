Иранский беспилотник повредил часть крыши посольства США в Саудовской Аравии - СМИ

Удар иранского беспилотника по посольству США в Эр-Рияде привел к обрушению части его крыши, хотя сообщений о погибших или раненых сотрудниках не было. Об этом сообщает AP со ссылкой на внутреннюю служебную записку Государственного департамента, передает УНН.

Детали

По данным СМИ, в городе Кувейт также не было погибших или раненых после того, как окрестности посольства были поражены двумя ударами беспилотников, которые не нанесли вреда объекту, говорится в сообщении.

Украина осуждает атаку Ирана на посольство США в Саудовской Аравии - Сибига

Контекст

Во вторник, 3 марта, посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде подверглось атаке двух иранских дронов, что привело к пожару и повреждениям.

По информации СМИ, на момент удара посольство было пустым, и пострадавших нет.

Также сообщалось, что посольство США в Иордании временно эвакуировало весь персонал.

Напомним

Для ударов по странам Персидского залива иранские войска применили российскую тактику ударов по городам Украины, используя дроны Shahed.

В то же время во время ударов по Ирану США впервые использовали в бою недорогие одноразовые ударные беспилотники. Эту же тактику впервые применила Украина во время отражения полномасштабного российского вторжения в 2022 году.