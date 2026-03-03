Украина осуждает атаку Ирана на посольство США в Саудовской Аравии - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на атаку БПЛА Ирана на посольство США в Саудовской Аравии. Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.

Подробности

Эта дерзкая атака нарушает международное право и Венскую конвенцию, усиливая политику террора Ирана. Украина солидарна с Соединенным Королевством (Великобритании и Северной Ирландии - ред.) и Соединенными Штатами. Иран должен быть привлечен к ответственности - отметил Сибига.

Контекст

Во вторник, 3 марта, посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде подверглось атаке двух иранских дронов, что привело к пожару и повреждениям.

По информации СМИ, на момент удара посольство было пустым, и пострадавших нет.

Также сообщалось, что посольство США в Иордании временно эвакуировало весь персонал.

Напомним

Для ударов по странам Персидского залива иранские войска применили российскую тактику ударов по городам Украины, используя дроны Shahed.

В то же время во время ударов по Ирану США впервые использовали в бою недорогие одноразовые ударные беспилотники. Эту же тактику впервые применила Украина во время отражения полномасштабного российского вторжения в 2022 году.