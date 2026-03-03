Украина осуждает атаку Ирана на посольство США в Саудовской Аравии - Сибига

$43.230.13
50.600.26
ukenru
Эксклюзив
13:15 • 496 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07 • 1456 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
12:11 • 4756 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55 • 8032 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
09:06 • 15075 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 29399 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 95710 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 83251 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 59863 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 51084 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
74%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Израиль заявил об одновременных ударах в Тегеране и Бейруте3 марта, 06:54 • 28076 просмотра
Иран применил российскую тактику ударов БПЛА по государствам Персидского залива - WSJ07:59 • 29207 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление09:14 • 31692 просмотра
Цены на газ в Европе резко подскочили на фоне закрытия завода СПГ в Катаре10:02 • 10744 просмотра
Порты в ОАЭ и Омане подверглись атакам дронов10:53 • 14902 просмотра
публикации
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах13:14 • 850 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление09:14 • 31885 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 45232 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 95713 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 61818 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Блогеры
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto12:11 • 3124 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 26355 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 33437 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 37006 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты2 марта, 12:03 • 36247 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Instagram
Facebook
MIM-104 Patriot

Украина осуждает атаку Ирана на посольство США в Саудовской Аравии - Сибига

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил атаку Ирана на посольство США в Саудовской Аравии. Он заявил, что Украина солидарна с Королевством и Соединенными Штатами, а Иран должен быть привлечен к ответственности.

Украина осуждает атаку Ирана на посольство США в Саудовской Аравии - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на атаку БПЛА Ирана на посольство США в Саудовской Аравии. Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.

Подробности

Эта дерзкая атака нарушает международное право и Венскую конвенцию, усиливая политику террора Ирана. Украина солидарна с Соединенным Королевством (Великобритании и Северной Ирландии - ред.) и Соединенными Штатами. Иран должен быть привлечен к ответственности

- отметил Сибига.

Контекст

Во вторник, 3 марта, посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде подверглось атаке двух иранских дронов, что привело к пожару и повреждениям.

По информации СМИ, на момент удара посольство было пустым, и пострадавших нет.

Также сообщалось, что посольство США в Иордании временно эвакуировало весь персонал.

Напомним

Для ударов по странам Персидского залива иранские войска применили российскую тактику ударов по городам Украины, используя дроны Shahed.

В то же время во время ударов по Ирану США впервые использовали в бою недорогие одноразовые ударные беспилотники. Эту же тактику впервые применила Украина во время отражения полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Социальная сеть
Война в Украине
Андрей Сибига
Эр-Рияд
Иордания
Шахед-136
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты
Украина
Иран