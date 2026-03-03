$43.230.13
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Порты в ОАЭ и Омане подверглись атакам дронов

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В порту Фуджейра в ОАЭ произошел пожар после попытки атаки дрона, обломки упали на объект. В Омане порт Дукм снова стал целью дронов, один из которых попал в топливный бак.

Порты в ОАЭ и Омане подверглись атакам дронов

Пожар произошел в порту Фуджейра в ОАЭ после попытки атаки дрона, в Омане целью дронов снова стал порт Дукм, пишет УНН со ссылкой на AP и CNN.

Детали

Во вторник днем в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах вспыхнул пожар после попытки атаки дрона.

Правительственное информационное агентство в Фуджейре сообщило, что обломки упали на объект после того, как системы противовоздушной обороны перехватили дрон.

О жертвах не сообщается, сообщило ведомство.

Ранее в тот же день пожар произошел в промышленной зоне в Фуджейре после попытки атаки дрона - сообщалось о пожаре на нефтяном объекте. По данным властей, "на нефтепромышленном объекте в Фуджейре, одном из семи эмиратов Объединенных Арабских Эмиратов, вспыхнул пожар после перехвата атаки беспилотника". Правительственное информационное агентство в Фуджейре сообщило, что беспилотник был перехвачен, и что обломки попали в нефтепромышленную зону. Управление сообщило, что пожар был потушен, а операции возобновлены. О жертвах не сообщается.

Тем временем в Омане порт Дукм снова стал целью дронов - "несколько" дронов атаковали коммерческий порт Дукм в Омане, один из которых попал в топливный бак, сообщили государственные СМИ.

"Причиненный ущерб был локализован, никаких человеческих жертв не зафиксировано", – сообщило Oman News Agency утром во вторник по местному времени, ссылаясь на источник в службе безопасности.

Оно добавило, что Оман "подтверждает свое осуждение атаки" и принимает меры для разрешения инцидента.

Оман давно играет роль посредника между Вашингтоном и Тегераном и по большей части держится вне линии огня. Но в воскресенье его коммерческий порт Дукм стал целью двух беспилотников, а нефтяной танкер был атакован примерно в пяти морских милях от побережья Масандама.

Нефтяной танкер атакован в Оманском заливе, погиб член экипажа

Также сообщалось об атаке Ирана на авиабазу в Бахрейне.

Рано во вторник иранское государственное телевидение зачитало заявление военизированной Революционной гвардии страны, в котором говорится о том, что она осуществила ракетную атаку и атаку беспилотниками, направленную на авиабазу в Бахрейне.

Позже, во вторник днем, в Бахрейне также звучали сирены, на фоне того, как ожидалась новая атака Ирана.

Американский танкер в порту Бахрейна подвергся ракетному удару во время массированной иранской атаки

Юлия Шрамко

