Посольство США в Эр-Рияде атаковано двумя дронами, вспыхнул пожар

Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 30126 просмотра
2 марта, 16:02 • 30126 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринара
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 38298 просмотра
2 марта, 15:00 • 30296 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 30296 просмотра
2 марта, 14:18 • 30409 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 30409 просмотра
2 марта, 14:03 • 29674 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 29674 просмотра
2 марта, 13:36 • 16302 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 16302 просмотра
2 марта, 13:33 • 16931 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массово
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 16931 просмотра
2 марта, 12:02 • 16665 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 16665 просмотра
2 марта, 11:19 • 36789 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 36789 просмотра
2 марта, 11:00 • 17653 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
2 марта, 11:00 • 17653 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
Популярные новости
2 марта, 16:58 • 7090 просмотра
ЦАХАЛ объявил о ликвидации руководителя разведки "Хезболлы"
2 марта, 17:14 • 12046 просмотра
США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения - Трамп
2 марта, 17:58 • 15475 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 года
2 марта, 20:08 • 6256 просмотра
Силы ПВО работают в Киеве и области
23:37 • 7524 просмотра
Зеленский: если кто-то выйдет из переговоров, Украина будет действовать иначе, чтобы остановить войну
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 15491 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 30127 просмотра
2 марта, 13:28 • 34220 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожая
2 марта, 11:52 • 41050 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники Odrex
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 36789 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Эмманюэль Макрон
Али Хаменеи
Актуальные места
Иран
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Тегеран
2 марта, 19:57 • 5986 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"
2 марта, 15:14 • 16721 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войне
2 марта, 13:09 • 21477 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летием
2 марта, 12:03 • 22226 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты
28 февраля, 09:42 • 79964 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставки
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Посольство США в Эр-Рияде атаковано двумя дронами, вспыхнул пожар

Киев • УНН

 • 504 просмотра

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде посольство США подверглось атаке двух дронов, что привело к пожару и повреждениям. На момент инцидента здание было пустым, пострадавших нет.

Посольство США в Эр-Рияде атаковано двумя дронами, вспыхнул пожар

В посольстве США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прогремели взрывы. Здание атаковали два дрона, в результате чего начался пожар, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Отмечается, что громкие взрывы и клубы дыма были замечены в дипломатическом квартале города, где расположены иностранные посольства и резиденции иностранных дипломатов.

Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что посольство США в Эр-Рияде было поражено двумя беспилотниками, что привело к "ограниченному" огню и незначительным повреждениям.

По информации Fox News, на момент удара посольство было пустым, и пострадавших нет.

Напомним

Саудовская Аравия решительно осудила действия Ирана и нарушение суверенитета ряда стран, призывая международное сообщество противодействовать. Страна готова предоставить союзникам все возможности для поддержки любых мер против Ирана.

Посольство США в Иордании эвакуировано из-за неуказанной "угрозы"02.03.26, 22:39 • 5136 просмотров

Вадим Хлюдзинский

