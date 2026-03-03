Посольство США в Эр-Рияде атаковано двумя дронами, вспыхнул пожар
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде посольство США подверглось атаке двух дронов, что привело к пожару и повреждениям. На момент инцидента здание было пустым, пострадавших нет.
В посольстве США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прогремели взрывы. Здание атаковали два дрона, в результате чего начался пожар, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Отмечается, что громкие взрывы и клубы дыма были замечены в дипломатическом квартале города, где расположены иностранные посольства и резиденции иностранных дипломатов.
Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что посольство США в Эр-Рияде было поражено двумя беспилотниками, что привело к "ограниченному" огню и незначительным повреждениям.
По информации Fox News, на момент удара посольство было пустым, и пострадавших нет.
Напомним
Саудовская Аравия решительно осудила действия Ирана и нарушение суверенитета ряда стран, призывая международное сообщество противодействовать. Страна готова предоставить союзникам все возможности для поддержки любых мер против Ирана.
