Эксклюзив
16:02 • 6870 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
15:45 • 8672 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
15:00 • 9158 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
14:18 • 11551 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03 • 13839 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:36 • 11289 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
13:33 • 12644 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 14924 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 27054 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
2 марта, 11:00 • 16423 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
ЦАХАЛ объявил о ликвидации руководителя разведки "Хезболлы"

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Армия обороны Израиля уничтожила руководителя разведывательного управления "Хезболлы" Хусейна Макледа во время ночного удара в понедельник. Маклед отвечал за формирование разведывательной картины и подготовку оценок относительно действий израильских войск.

ЦАХАЛ объявил о ликвидации руководителя разведки "Хезболлы"

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации руководителя разведывательного управления "Хезболлы" Хусейна Макледа во время ночного удара в понедельник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

По данным израильских военных, Маклед в течение последних лет занимал ряд должностей в разведывательном подразделении группировки и был назначен руководителем после ликвидации предшественника Хусейна Хазимы во время операции "Северные стрелы". Тогда же, как утверждает ЦАХАЛ, убили главу исполнительного совета "Хезболлы" Хашема Сафиеддина.

В ЦАХАЛ отметили, что на своей должности Маклед отвечал за формирование "разведывательной картины" с использованием различных инструментов сбора данных, а также за подготовку оценок относительно действий израильских войск и государства Израиль. Там также заявили, что он сотрудничал с руководящим составом группировки, который планировал и продвигал атаки против Израиля и его граждан.

Израильская армия назвала разведывательное управление "Хезболлы" ключевым органом группировки, ответственным за ведение разведывательной деятельности против Израиля и централизацию стратегических возможностей по сбору информации.

Отдельно в заявлении говорится, что "Хезболла" решила присоединиться к иранскому террористическому режиму и столкнется с последствиями атак против Израиля. В ЦАХАЛ добавили, что продолжат действия против группировки с целью недопущения угроз для государства.

Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана.

