ЦАХАЛ объявил о ликвидации руководителя разведки "Хезболлы"
Киев • УНН
Армия обороны Израиля уничтожила руководителя разведывательного управления "Хезболлы" Хусейна Макледа во время ночного удара в понедельник. Маклед отвечал за формирование разведывательной картины и подготовку оценок относительно действий израильских войск.
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации руководителя разведывательного управления "Хезболлы" Хусейна Макледа во время ночного удара в понедельник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.
По данным израильских военных, Маклед в течение последних лет занимал ряд должностей в разведывательном подразделении группировки и был назначен руководителем после ликвидации предшественника Хусейна Хазимы во время операции "Северные стрелы". Тогда же, как утверждает ЦАХАЛ, убили главу исполнительного совета "Хезболлы" Хашема Сафиеддина.
В ЦАХАЛ отметили, что на своей должности Маклед отвечал за формирование "разведывательной картины" с использованием различных инструментов сбора данных, а также за подготовку оценок относительно действий израильских войск и государства Израиль. Там также заявили, что он сотрудничал с руководящим составом группировки, который планировал и продвигал атаки против Израиля и его граждан.
Израильская армия назвала разведывательное управление "Хезболлы" ключевым органом группировки, ответственным за ведение разведывательной деятельности против Израиля и централизацию стратегических возможностей по сбору информации.
Отдельно в заявлении говорится, что "Хезболла" решила присоединиться к иранскому террористическому режиму и столкнется с последствиями атак против Израиля. В ЦАХАЛ добавили, что продолжат действия против группировки с целью недопущения угроз для государства.
Напомним
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана.