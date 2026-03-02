Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринара

Стресс у домашних животных — это не просто временное изменение настроения, а состояние, которое может иметь серьезные последствия для здоровья. Подробнее о том, как распознать признаки стресса у домашних питомцев, как помочь самостоятельно, а в каких случаях стоит обратиться за помощью специалиста, рассказала журналистке УНН ветеринарный врач Елизавета Бабий.

Как проявляется стресс у кошек

Ветеринарный врач объясняет, что проявления стресса у кошек и собак разные, а потому и подход к помощи должен отличаться. По словам врача, у кошек стресс, как правило, проходит несколько стадий и не всегда проявляется резко, поэтому здесь владельцам важно отличать кратковременную эмоциональную реакцию от затяжного нарушения поведения. Если состояние животного не проходит или углубляется, это сигнал о проблеме.

Сначала идет первая шоковая реакция "бей, беги или замри". У кошек чаще всего это агрессия или оцепенение. Если это просто изменение настроения, кот быстро возвращается в состояние равновесия. Если же состояние затягивается и имеет несколько стадий - возбуждение, а затем торможение, то это уже признаки стресса - объясняет Елизавета Бабий.

Елизавета Бабий рассказала, что после острой реакции у кота может наступить фаза так называемой компенсации. В этот период часто появляются поведенческие изменения и часть из них владельцы воспринимают как "вредность", хотя на самом деле это и есть сигнал о внутреннем напряжении.

Кошки могут начать прятаться, искать место, похожее на нору, или наоборот портить вещи. Также очень частым проявлением является гипергруминг, когда кот вылизывает себя до выпадения шерсти и даже до воспаления кожи. Другие могут начать ходить мимо лотка или демонстративно справлять нужду не там, где нужно. Это тоже способ показать, что животное не справляется со стрессом - рассказала ветеринарный врач.

Как проявляется стресс у собак

Собаки реагируют иначе, говорит врач. Кроме того, у них стресс, как правило, можно заметить сразу. В то же время, если говорить о хроническом, а не резком стрессе, то собаки могут даже время от времени возвращаться к привычному поведению.

Переезд с домашними животными: что следует знать

Собака чаще сразу показывает страх, и может прятаться, прижимать хвост, скулить или проявлять агрессию. Она может отказываться от еды и не реагировать даже на любимые игрушки. Но, как правило, через несколько дней может резко вернуться к нормальному состоянию. Очень важно в этот период больше общаться с собакой и поддерживать ее - подчеркивает Елизавета Бабий. Как успокоить собаку или кота при стрессе.

Владелец может помочь животному самостоятельно, если речь не о критическом состоянии. Для кошек нужно уменьшить раздражители и дать время на адаптацию, тогда как для собак важно поддерживать контакт и много и спокойно с ними разговаривать.

Если кот агрессивен, ему нужно просто дать 10-15 минут на адаптацию. Закрыть окна, двери и позволить обследовать территорию. С собакой нужно работать через контакт, то есть говорить спокойно, хвалить даже за минимальную реакцию. Главное, не ограничивать движение резко и не усиливать страх - советует ветеринарный врач.

Когда нужно обратиться к ветеринару при стрессе у животных

Впрочем, есть симптомы, которые требуют немедленного обращения к ветеринару. Особенно это касается кошек, у которых стресс может быстро перейти в опасное состояние. Среди тревожных признаков - это нарушение дыхания, синий язык или полная потеря контроля над поведением.

Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара

Если кот дышит с открытой пастью, язык становится синим или фиолетовым, дыхание громкое и частое, то это уже угрожающее состояние. Если животное не контролирует себя, бьется в двери или окна или проявляет агрессию на все вокруг, то нужно срочно ехать в клинику. Кровь из ушей после громкого звука - это тоже немедленный повод для помощи, ведь это свидетельствует о том, что не выдержали ушные перепонки - подчеркивает специалист.

Хронический стресс у домашних животных - чем опасен

Хронический стресс, по словам ветеринара, может приводить к серьезным заболеваниям. Особенно уязвимы к этому кошки. Проблемы могут касаться мочевой системы, поджелудочной железы и даже гормонального фона.

"У кошек на фоне стресса часто возникают цистит, панкреатит, гастрит. Может развиться даже стрессовый сахарный диабет. Если кот не ест больше суток, то это уже критично. Поэтому при любых длительных изменениях поведения лучше не затягивать и обратиться к врачу" - подчеркивает Елизавета Бабий.

Специалист подчеркивает: внимательность к изменениям в поведении - это главный инструмент владельца. Если животное резко меняется, это всегда повод насторожиться. Раннее реагирование поможет избежать серьезных осложнений и сохранить здоровье питомца.