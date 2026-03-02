$43.100.11
1 марта, 20:23 • 19201 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 32487 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 32134 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 38202 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 51272 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 63101 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 68925 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 77342 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 79757 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 74788 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии пострадал от предполагаемого удара дрона, НПЗ в Кувейте от обломков - СМИ

Киев • УНН

 • 250 просмотра

На нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошел пожар после предполагаемого удара беспилотника, он взят под контроль. Нефтеперерабатывающий завод в Кувейте пострадал от обломков, двое рабочих ранены.

НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии пострадал от предполагаемого удара дрона, НПЗ в Кувейте от обломков - СМИ
скриншот из видео

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в Саудовской Аравии после предполагаемого удара беспилотника, он взят под контроль. Также нефтеперерабатывающий завод в Кувейте пострадал от обломков, двое рабочих ранены. Об этом сообщают The Times of Israel и CNN, пишет УНН.

Подробности

Небольшой изолированный пожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в Рас-Таннуре в Саудовской Аравии взят под контроль после предполагаемого удара беспилотника, который произошел ранее утром, сообщает корреспондент Semafor в публикации в X со ссылкой на источники.

Крупный нефтеперерабатывающий завод в Кувейте пострадал от падающих обломков рано утром в понедельник, о чем сообщило государственное Kuwait News Agency.

Двое рабочих нефтеперерабатывающего завода в Мина-эль-Ахмади получили ранения в результате взрыва и были доставлены в больницу с незначительными травмами, сообщил пресс-секретарь Ганем Аль-Отаиби в пресс-релизе, цитируемом агентством.

Производство на заводе, мощность которого, по данным Кувейтской национальной нефтяной компании, составляет 346 000 баррелей в сутки, не пострадало.

"Аварийные бригады немедленно приступили к своим обязанностям после инцидента, активировав план быстрого реагирования и приняв все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала и объектов, которые не понесли материального ущерба", - добавил Аль-Отаиби.

Ближний Восток проснулся от волны новых ударов - что нужно знать02.03.26, 08:22 • 3090 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Энергетика
Саудовская Аравия
Кувейт