НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии пострадал от предполагаемого удара дрона, НПЗ в Кувейте от обломков - СМИ

скриншот из видео

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в Саудовской Аравии после предполагаемого удара беспилотника, он взят под контроль. Также нефтеперерабатывающий завод в Кувейте пострадал от обломков, двое рабочих ранены. Об этом сообщают The Times of Israel и CNN, пишет УНН.

Подробности

Небольшой изолированный пожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в Рас-Таннуре в Саудовской Аравии взят под контроль после предполагаемого удара беспилотника, который произошел ранее утром, сообщает корреспондент Semafor в публикации в X со ссылкой на источники.

Крупный нефтеперерабатывающий завод в Кувейте пострадал от падающих обломков рано утром в понедельник, о чем сообщило государственное Kuwait News Agency.

Двое рабочих нефтеперерабатывающего завода в Мина-эль-Ахмади получили ранения в результате взрыва и были доставлены в больницу с незначительными травмами, сообщил пресс-секретарь Ганем Аль-Отаиби в пресс-релизе, цитируемом агентством.

Производство на заводе, мощность которого, по данным Кувейтской национальной нефтяной компании, составляет 346 000 баррелей в сутки, не пострадало.

"Аварийные бригады немедленно приступили к своим обязанностям после инцидента, активировав план быстрого реагирования и приняв все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала и объектов, которые не понесли материального ущерба", - добавил Аль-Отаиби.

