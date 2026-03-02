Ближний Восток проснулся от волны новых ударов — что нужно знать

Жители стран Персидского залива проснулись в понедельник утром от новых взрывов после ночи атак по всему региону, в которых поддерживаемая Ираном "Хезболла" вмешалась в обостряющийся конфликт, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Сообщается о взрывах в крупных городах Персидского залива – в Дубае, Абу-Даби и Дохе слышали взрывы в понедельник утром по местному времени. В столице Катара сняли, как в небе, похоже, перехватываются ракеты. В Дубае слышали "два взрыва подряд", пролетавшие над головой самолеты и то, что, похоже, было перехватчиками.

Бахрейн: по данным Министерства внутренних дел Бахрейна, над страной прозвучали сирены.

Ливан: израильские военные рано утром в понедельник нанесли серию ударов по Ливану, включая столицу Бейрут. Израильские военные заявили, что нанесли удары по "высокопоставленным террористам "Хезболлы" в районе Бейрута", и отдали приказы об эвакуации из 52 поселений на юге страны. Видео, геолоцированное CNN, показывает горящий верхний этаж здания в Гобейре, на юге Бейрута. Израиль пообещал усилить удары по Ливану.

На юге Ливана погибли 12 человек в результате ракетного удара Израиля, в ответ на пуски ракет "Хезболы"

Израиль: Иран в понедельник выпустил новый ракетный залп по Израилю, сообщило израильское военное командование. "Хезболла" и Израиль также обменялись ударами ночью после того, как "Хезболла" заявила, что запустила "ракеты и рой беспилотников" по израильской военной базе к югу от Хайфы "в отместку" за убийство верховного лидера Ирана. Израильские военные также заявили, что перехватили снаряд, выпущенный из Ливана, и что другой упал на открытой местности.

Кувейт: рано утром в понедельник по местному времени над Кувейтом прозвучали громкие взрывы, когда системы ПВО перехватили "вражеские беспилотники", приближавшиеся к стране "морем", сообщили государственные СМИ.

Иран: в течение ночи в иранской столице Тегеране и других городах было зафиксировано многочисленные взрывы. В воскресенье из больницы на севере Тегерана, которая получила серьезные повреждения в результате ударов, были эвакуированы пациенты, сообщили иранские государственные СМИ.

Кипр: Министерство обороны Великобритании заявило, что отреагировало на вероятный удар беспилотника по британской военной базе на восточно-средиземноморском острове Кипр.

Британская база на Кипре подверглась атаке после предоставления разрешения США на удары по иранским объектам - СМИ

Прошло три дня с тех пор, как США и Израиль начали совместные удары по Ирану, в результате которых погибли верховный лидер страны, высокопоставленные военные и политические деятели, список которых растет, а также более 150 девочек в начальной школе, отмечает CNN.

Действия в ответ Ирана были быстрыми и масштабными, удары были направлены почти на всех его соседей, многие из которых являются союзными США странами Персидского залива, которые обычно считаются безопасными и роскошными местами отдыха для туристов и экспатов. Сообщалось о жертвах и разрушениях в Объединенных Арабских Эмиратах, Абу-Даби, Ираке, Иордании, Катаре, Бахрейне, Кувейте и Саудовской Аравии.

По меньшей мере трое американских военнослужащих погибли в результате вероятного удара беспилотника в Кувейте, и президент США Трамп предупредил, что может быть гораздо больше жертв среди военнослужащих, ссылаясь на прогнозы Пентагона.

В воскресенье Трамп заявил, что война может длиться от четырех до пяти недель.

Трамп: операция США против Ирана рассчитана на 4-5 недель

Трамп в видеообращении, опубликованном в воскресенье в Truth Social, высоко оценил масштабы совместной американо-израильской операции против Ирана, начатой в субботу.

"За последние 36 часов Соединенные Штаты и их партнеры начали операцию "Эпическая ярость" (Epic Fury), одну из крупнейших, сложнейших и самых масштабных военных операций, которые когда-либо видел мир", - заявил президент США в шестиминутном видеообращении.

В своем видео Трамп заявил, что атаки поразили сотни целей и уничтожили значительную часть военно-морского флота Ирана. "Все военное командование также исчезло", - сказал он, утверждая, что многие в иранских военных сейчас стремятся сдаться.

Трамп заявил, что членам Корпуса стражей исламской революции, которые сложат оружие, будет предоставлен "полный иммунитет", а те, кто откажется, "столкнутся с верной смертью".

Тем временем, по словам источника CNN, американские официальные лица готовы к потенциальным атакам смертников, а также к новым ракетным ударам в ответ по американским объектам и персоналу за рубежом в ответ на военную операцию в Иране.

Трамп заявил, что США потопили девять иранских военно-морских кораблей и в значительной степени уничтожили штаб-квартиру ВМС страны. Один иранский военно-морской корабль, атакованный в субботу, сейчас "тонет на дне залива Омана", сообщило Центральное командование США.

Германия, Великобритания и Франция заявили, что договорились сотрудничать с США и другими союзниками в ответ на ракетные атаки Ирана. Великобритания согласилась на просьбу США разрешить американским войскам использовать ее военные базы для операций против иранских ракетных установок.

Трамп заявил, что новые лидеры Ирана "хотят поговорить", а высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил CNN, что он "в конечном итоге" поговорит с потенциальным новым руководством. Однако главный представитель Ирана по вопросам национальной безопасности Али Лариджани заявил, что страна "не будет вести переговоры с Соединенными Штатами". Оман, который выступает посредником между Вашингтоном и Тегераном, ранее заявлял, что Иран открыт для "любых серьезных усилий, способствующих прекращению эскалации и восстановлению стабильности".

Новое руководство Ирана хочет поговорить с президентом США, Трамп согласен на переговоры - СМИ

На вопрос о том, кого он хотел бы видеть во главе Ирана, Трамп ответил газете New York Times: "У меня есть три очень хороших варианта". Трамп заявил ABC News, что кандидатов, названных США, которые могли бы возглавить Иран, были убиты в результате субботнего удара.

Фьючерсы на нефть резко выросли на первых торгах после начала боевых действий, тогда как фьючерсы на акции упали.

Цена на нефть выросла на 10% после ударов по Ирану, возможен скачок до $100 за баррель - Reuters

Атаки вызвали повсеместные задержки в поездках, в результате чего страны пытаются разработать стратегии эвакуации для застрявших граждан.