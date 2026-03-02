Ближний Восток проснулся от волны новых ударов — что нужно знать

$43.210.00
51.020.00
ukenru
1 марта, 20:23 • 17771 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 29356 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 29300 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 35759 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 49299 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 62009 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 68125 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 76900 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 79143 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 74481 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.2м/с
88%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США спешат уничтожить ракетные и беспилотные силы Ирана до исчерпания ракет к системам ПВО - WSJ1 марта, 23:32 • 18864 просмотра
Оккупанты похищают электроэнергию с ВОТ для нужд юга РФ - ЦНС2 марта, 00:05 • 20050 просмотра
Цена на нефть выросла на 10% после ударов по Ирану, возможен скачок до $100 за баррель - Reuters00:42 • 17648 просмотра
Мерц поддержал действия США и Израиля против Ирана, назвав его режим террористическим01:16 • 18565 просмотра
Британская база на Кипре подверглась атаке после предоставления разрешения США на удары по иранским объектам - СМИ01:51 • 18376 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 94848 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 100355 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 83285 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 84893 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 84954 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Иван Федоров
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Украина
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 48322 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 47014 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 44053 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 43129 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 32364 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Хранитель
Отопление
Бильд

Ближний Восток проснулся от волны новых ударов — что нужно знать

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Жители стран Персидского залива проснулись от взрывов после ночных атак, в которых «Хезболла» вмешалась в конфликт. Взрывы зафиксированы в Дубае, Абу-Даби, Дохе, Бахрейне, Ливане, Израиле, Кувейте, Иране и на Кипре.

Ближний Восток проснулся от волны новых ударов — что нужно знать

Жители стран Персидского залива проснулись в понедельник утром от новых взрывов после ночи атак по всему региону, в которых поддерживаемая Ираном "Хезболла" вмешалась в обостряющийся конфликт, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Сообщается о взрывах в крупных городах Персидского залива – в Дубае, Абу-Даби и Дохе слышали взрывы в понедельник утром по местному времени. В столице Катара сняли, как в небе, похоже, перехватываются ракеты. В Дубае слышали "два взрыва подряд", пролетавшие над головой самолеты и то, что, похоже, было перехватчиками.

Бахрейн: по данным Министерства внутренних дел Бахрейна, над страной прозвучали сирены.

Ливан: израильские военные рано утром в понедельник нанесли серию ударов по Ливану, включая столицу Бейрут. Израильские военные заявили, что нанесли удары по "высокопоставленным террористам "Хезболлы" в районе Бейрута", и отдали приказы об эвакуации из 52 поселений на юге страны. Видео, геолоцированное CNN, показывает горящий верхний этаж здания в Гобейре, на юге Бейрута. Израиль пообещал усилить удары по Ливану.

На юге Ливана погибли 12 человек в результате ракетного удара Израиля, в ответ на пуски ракет "Хезболы"15.02.24, 14:28 • 22623 просмотра

Израиль: Иран в понедельник выпустил новый ракетный залп по Израилю, сообщило израильское военное командование. "Хезболла" и Израиль также обменялись ударами ночью после того, как "Хезболла" заявила, что запустила "ракеты и рой беспилотников" по израильской военной базе к югу от Хайфы "в отместку" за убийство верховного лидера Ирана. Израильские военные также заявили, что перехватили снаряд, выпущенный из Ливана, и что другой упал на открытой местности.

Кувейт: рано утром в понедельник по местному времени над Кувейтом прозвучали громкие взрывы, когда системы ПВО перехватили "вражеские беспилотники", приближавшиеся к стране "морем", сообщили государственные СМИ.

Иран: в течение ночи в иранской столице Тегеране и других городах было зафиксировано многочисленные взрывы. В воскресенье из больницы на севере Тегерана, которая получила серьезные повреждения в результате ударов, были эвакуированы пациенты, сообщили иранские государственные СМИ.

Кипр: Министерство обороны Великобритании заявило, что отреагировало на вероятный удар беспилотника по британской военной базе на восточно-средиземноморском острове Кипр.

Британская база на Кипре подверглась атаке после предоставления разрешения США на удары по иранским объектам - СМИ02.03.26, 03:51 • 18390 просмотров

Прошло три дня с тех пор, как США и Израиль начали совместные удары по Ирану, в результате которых погибли верховный лидер страны, высокопоставленные военные и политические деятели, список которых растет, а также более 150 девочек в начальной школе, отмечает CNN.

Действия в ответ Ирана были быстрыми и масштабными, удары были направлены почти на всех его соседей, многие из которых являются союзными США странами Персидского залива, которые обычно считаются безопасными и роскошными местами отдыха для туристов и экспатов. Сообщалось о жертвах и разрушениях в Объединенных Арабских Эмиратах, Абу-Даби, Ираке, Иордании, Катаре, Бахрейне, Кувейте и Саудовской Аравии.

По меньшей мере трое американских военнослужащих погибли в результате вероятного удара беспилотника в Кувейте, и президент США Трамп предупредил, что может быть гораздо больше жертв среди военнослужащих, ссылаясь на прогнозы Пентагона.

В воскресенье Трамп заявил, что война может длиться от четырех до пяти недель.

Трамп: операция США против Ирана рассчитана на 4-5 недель02.03.26, 07:15 • 2298 просмотров

Трамп в видеообращении, опубликованном в воскресенье в Truth Social, высоко оценил масштабы совместной американо-израильской операции против Ирана, начатой в субботу.

"За последние 36 часов Соединенные Штаты и их партнеры начали операцию "Эпическая ярость" (Epic Fury), одну из крупнейших, сложнейших и самых масштабных военных операций, которые когда-либо видел мир", - заявил президент США в шестиминутном видеообращении.

В своем видео Трамп заявил, что атаки поразили сотни целей и уничтожили значительную часть военно-морского флота Ирана. "Все военное командование также исчезло", - сказал он, утверждая, что многие в иранских военных сейчас стремятся сдаться.

Трамп заявил, что членам Корпуса стражей исламской революции, которые сложат оружие, будет предоставлен "полный иммунитет", а те, кто откажется, "столкнутся с верной смертью".

Тем временем, по словам источника CNN, американские официальные лица готовы к потенциальным атакам смертников, а также к новым ракетным ударам в ответ по американским объектам и персоналу за рубежом в ответ на военную операцию в Иране.

Трамп заявил, что США потопили девять иранских военно-морских кораблей и в значительной степени уничтожили штаб-квартиру ВМС страны. Один иранский военно-морской корабль, атакованный в субботу, сейчас "тонет на дне залива Омана", сообщило Центральное командование США.

Германия, Великобритания и Франция заявили, что договорились сотрудничать с США и другими союзниками в ответ на ракетные атаки Ирана. Великобритания согласилась на просьбу США разрешить американским войскам использовать ее военные базы для операций против иранских ракетных установок.

Трамп заявил, что новые лидеры Ирана "хотят поговорить", а высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил CNN, что он "в конечном итоге" поговорит с потенциальным новым руководством. Однако главный представитель Ирана по вопросам национальной безопасности Али Лариджани заявил, что страна "не будет вести переговоры с Соединенными Штатами". Оман, который выступает посредником между Вашингтоном и Тегераном, ранее заявлял, что Иран открыт для "любых серьезных усилий, способствующих прекращению эскалации и восстановлению стабильности".

Новое руководство Ирана хочет поговорить с президентом США, Трамп согласен на переговоры - СМИ01.03.26, 18:56 • 12519 просмотров

На вопрос о том, кого он хотел бы видеть во главе Ирана, Трамп ответил газете New York Times: "У меня есть три очень хороших варианта". Трамп заявил ABC News, что кандидатов, названных США, которые могли бы возглавить Иран, были убиты в результате субботнего удара.

Фьючерсы на нефть резко выросли на первых торгах после начала боевых действий, тогда как фьючерсы на акции упали.

Цена на нефть выросла на 10% после ударов по Ирану, возможен скачок до $100 за баррель - Reuters02.03.26, 02:42 • 17660 просмотров

Атаки вызвали повсеместные задержки в поездках, в результате чего страны пытаются разработать стратегии эвакуации для застрявших граждан.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Энергетика
Воздушная тревога
Социальная сеть
Столкновения
Израиль
The New York Times
Центральное командование США
Пентагон
Ирак
Ливан
Иордания
Дубай
Абу-Даби
Дональд Трамп
Тегеран
Франция
Великобритания
Саудовская Аравия
Катар
Кувейт
Бахрейн
Оман
Германия
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Иран
Кипр