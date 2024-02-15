На юге Ливана погибли 12 человек в результате ракетного удара Израиля, в ответ на пуски ракет "Хезболы"

Среди погибших в результате ракетного обстрела шестеро детей. Согласно заявлению Израиля, это был ответ на ракетный обстрел "Хезболлы", который унес жизнь одного из его солдат ЦАХАЛ. Об этом передает УНН со ссылкой CNN.

Детали

В результате серии израильских авиаударов по южному Ливану погибли 12 человек, в том числе дети, сообщило в среду Ливанское национальное информационное агентство.

Семь членов одной семьи были убиты в жилом доме в Набатие. В городе Суване погибли трое членов одной семьи, в том числе двухлетний и 13-летний мальчики, сообщает агентство.

Удары были нанесены после того, как Армия обороны Израиля в среду заявила, что нанесла удары по "террористическим целям Хезболлы" в Ливане в ответ на смертоносный ракетный обстрел израильского города Цфат, который, по их словам, был осуществлен с ливанской территории.

Четыре боевика "Хезболлы" также были убиты в результате отдельных нападений. В связи с этим глава ее исполнительного совета заявил, что израильские атаки на Ливан не останутся без ответа.

Напомним,

Ранее УНН сообщал о скором развертывании израильских войск на границе с Ливаном, - министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что армейские подразделения движутся на север из Газы для усиления сил на северной границе.

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