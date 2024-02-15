Республиканцы, которые блокируют помощь Украине, становятся на сторону путина - пресс-секретарь Белого дома
Киев • УНН
По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, республиканцы, которые блокируют дополнительную помощь Украине, становятся на сторону российского президента путина.
Республиканцы, которые блокируют законопроект о дополнительном финансировании потребностей национальной безопасности, выступают против оборонно-промышленного комплекса США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, передает "Голос Америки", пишет УНН.
Детали
Отмечается, что вчера, 14 февраля, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не планирует в ближайшее время провести голосование по пакету международной помощи Украине, Израилю и Тайваню, несмотря на то, что 13 февраля Сенат одобрил его.
Жан-Пьер подчеркнула, что Джонсон "ведет переговоры сам с собой". Сначала он призывал включить безопасность границы в соглашение о национальной безопасности, но затем отклонил предложение Сената, которое содержало его вышеупомянутые требования. Теперь он протестует против соглашения, которое этот вопрос охватывает.
Он убивает законопроекты собственноручно. Делая то, что они делают (республиканцы, которые блокируют помощь, - ред.), они становятся на сторону путина. Я думаю, что спикер запутался, он не понимает, в чем заключается его работа, а именно - вынести законопроект на голосование, и тот получит двухпартийную поддержку,
В частности пресс-секретарь Белого дома добавила, что администрация президента США Джо Байдена и в дальнейшем будет давить на Конгресс, чтобы законодатели приняли дополнительное финансирование для партнеров.
Речь идет не о политике, а о потребностях национальной безопасности. Критически важно убедиться, чтобы Украина имела то, что ей нужно, чтобы Израиль имел то, что им нужно для защиты от террористической организации. И также важно предоставить гуманитарную помощь, люди ее ждут,
Напомним
Сенат США во вторник, 13 февраля, в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, который предусматривает в том числе более 60 млрд долл.
Законопроект, как сообщали СМИ, включает 61 миллиард долларов для Украины, 14 миллиардов долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и сдерживание агрессии со стороны Китая.
Он также предусматривает гуманитарную помощь в объеме 9,15 миллиарда долларов гражданскому населению в Газе, на Западном берегу, Украине и в других конфликтных зонах по всему миру.
Республиканцы, которые блокируют помощь Украине, становятся на сторону путина - пресс-секретарь Белого дома
По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, республиканцы, которые блокируют дополнительную помощь Украине, становятся на сторону российского президента путина.
Не только с Парижем: соглашение по безопасности ожидается во время визита Зеленского в Берлин - СМИ
Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский во время визитов в Берлин и Париж подпишет двусторонние соглашения по безопасности с Германией и Францией.
Более 1100 пар поженились в Украине в День святого Валентина - Минюст зафиксировал всплеск заявок
1132 пары в Украине поженились в День святого Валентина, а самыми старшими были 83-летняя невеста и 72-летний жених.
В Польше фермеры забросали яйцами представительство Еврокомиссии
Фермеры в Польше забросали яйцами представительство Еврокомиссии во Вроцлаве, протестуя против "Зеленого соглашения" ЕС и импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.
Париж заявил о намерении подписать двустороннее соглашение о безопасности во время визита Зеленского
Президент Франции Макрон, как ожидается, подпишет двустороннее соглашение о безопасности с президентом Украины Зеленским, во время визита последнего в Париж.
Польские фермеры и перевозчики в феврале и марте обещают заблокировать все сообщения на границе
Польские фермеры и перевозчики угрожают заблокировать пограничное движение в феврале и марте в знак протеста против соглашения о международных грузовых перевозках между Украиной и ЕС.
После уничтожения корабля "цезарь куников" кремль мог уволить главу черноморского флота рф - росСМИ
Сообщается, что командующий черноморского флота россии виктор соколов может быть уволен с должности после того, как Украина уничтожила еще один российский десантный корабль "цезарь куников".
Обманули украинцев на более 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ: две женщины получили подозрение
Две женщины обманули украинцев на более 45 миллионов гривен, утверждая, что продают беспилотники для Вооруженных сил Украины, но не поставили их.
В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены более 20 домов
В результате вражеского обстрела Киевской области было повреждено более 20 домов и один автомобиль, никто не пострадал.
Суд продолжил следствие по делу бизнесмена Мазепы
Печерский районный суд Киева продлил досудебное расследование против бизнесмена Игоря Мазепы, которого подозревают в захвате земли возле Киевской ГЭС, еще на девять месяцев - до августа 2024 года.