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Республиканцы, которые блокируют помощь Украине, становятся на сторону путина - пресс-секретарь Белого дома

Республиканцы, которые блокируют помощь Украине, становятся на сторону путина - пресс-секретарь Белого дома

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 12:17  •  11619 просмотра

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По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, республиканцы, которые блокируют дополнительную помощь Украине, становятся на сторону российского президента путина.

Республиканцы, которые блокируют законопроект о дополнительном финансировании потребностей национальной безопасности, выступают против оборонно-промышленного комплекса США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, передает "Голос Америки", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что вчера, 14 февраля, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не планирует в ближайшее время провести голосование по пакету международной помощи Украине, Израилю и Тайваню, несмотря на то, что 13 февраля Сенат одобрил его.

Жан-Пьер подчеркнула, что Джонсон "ведет переговоры сам с собой". Сначала он призывал включить безопасность границы в соглашение о национальной безопасности, но затем отклонил предложение Сената, которое содержало его вышеупомянутые требования. Теперь он протестует против соглашения, которое этот вопрос охватывает.

Он убивает законопроекты собственноручно. Делая то, что они делают (республиканцы, которые блокируют помощь, - ред.), они становятся на сторону путина. Я думаю, что спикер запутался, он не понимает, в чем заключается его работа, а именно - вынести законопроект на голосование, и тот получит двухпартийную поддержку,

- заявила Жан Пьер.

В частности пресс-секретарь Белого дома добавила, что администрация президента США Джо Байдена и в дальнейшем будет давить на Конгресс, чтобы законодатели приняли дополнительное финансирование для партнеров.

Речь идет не о политике, а о потребностях национальной безопасности. Критически важно убедиться, чтобы Украина имела то, что ей нужно, чтобы Израиль имел то, что им нужно для защиты от террористической организации. И также важно предоставить гуманитарную помощь, люди ее ждут,

- заявила спикер.

Напомним

Сенат США во вторник, 13 февраля, в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, который предусматривает в том числе более 60 млрд долл.

Законопроект, как сообщали СМИ, включает 61 миллиард долларов для Украины, 14 миллиардов долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и сдерживание агрессии со стороны Китая.

Он также предусматривает гуманитарную помощь в объеме 9,15 миллиарда долларов гражданскому населению в Газе, на Западном берегу, Украине и в других конфликтных зонах по всему миру.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, республиканцы, которые блокируют дополнительную помощь Украине, становятся на сторону российского президента путина.

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