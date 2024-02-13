Сенат США підтримав законопроект про допомогу Україні
Київ • УНН
Сенат США підтримав про іноземне фінансування, який передбачає зокрема понад 60 млрд дол. допомоги України.
Сенат США у вівторок, 13 лютого, у фінальному голосуванні підтримав законопроект про іноземне фінансування, який передбачає зокрема понад 60 млрд дол. допомоги України, свідчать дані трансляції засідання Сенату, пише УНН.
Деталі
Як свідчать дані з трансляції, наразі відповідний законопроект H.R.815 отримав 65-27 голосів.
Голова партії "Слуга народу", нардеп Олена Шуляк вказала у Telegram з цього приводу: "Щойно Сенат США остаточно підтримав законопроєкт про підтримку України. 61 мільярд доларів!!!".
Але законопроект може зіткнутися з великими труднощами в Палаті представників, попереджали оглядачі.
Доповнення
Законопроект, як повідомляли ЗМІ, включає 61 мільярд доларів для України, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, та стримування агресії з боку Китаю.
Він також передбачає гуманітарну допомогу обсягом 9,15 мільярда доларів цивільному населенню у Газі, на Західному березі, Україні та в інших конфліктних зонах по всьому світу.