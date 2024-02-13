Сенат США просунувся до остаточного голосування щодо допомоги Україні
Київ • УНН
Сенат США проголосував 66-33 голосами за припинення дебатів щодо пакету допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та іншим країнам на суму 95,34 мільярда доларів, але законопроект все ще має проблеми з проходженням Палати представників, контрольованої республіканцями.
Сенат США проголосував за припинення дебатів про законопроект з допомогою Україні, повідомила у ніч на вівторок посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова, пише УНН.
Наступним кроком стало ухвалення клопотання про припинення дебатів по оновленому тексту законопроекту HR 815 (законодавчий інструмент закону про національну безпеку 2024), яке було підтримано 66 сенаторами (при необхідних 60), проти проголосували 33 сенатори
Деталі
Як зазначає Reuters, у понеділок очолюваний Демократичною партією Сенат США підійшов до остаточного ухвалення пакету допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34 мільярда доларів на тлі зростаючих сумнівів щодо долі закону в контрольованій республіканцями Палаті представників.
Законодавці проголосували 66-33, як пише видання, за те, щоб "усунути останню процедурну перешкоду перед остаточним розглядом законопроекту". Лідери Сенату очікували голосування щодо ухвалення десь у середу.
Але законопроект може зіткнутися з великими труднощами в Палаті представників, де спікер Майк Джонсон заявив, що його республіканська більшість хоче консервативних положень щодо вирішення проблеми рекордного рівня щодо потоку мігрантів через кордон США та Мексики.
"Оскільки Сенат не отримав жодної зміни у політиці щодо кордонів, Палаті представників доведеться продовжувати працювати над цими важливими питаннями з власної волі", - сказав Джонсон у заяві, опублікованій безпосередньо перед початком голосування в Сенаті в понеділок.
"Америка заслуговує на краще, ніж статус-кво Сенату", - сказав Джонсон, який раніше припускав, що Палата може розділити законодавство на окремі законопроекти.
Доповнення
Законопроект включає 61 мільярд доларів для України, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, та стримування агресії з боку Китаю.
Він також передбачає гуманітарну допомогу обсягом 9,15 мільярда доларів цивільному населенню у Газі, на Західному березі, Україні та в інших конфліктних зонах по всьому світу.