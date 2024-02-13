Сенат США продвинулся к окончательному голосованию по помощи Украине
Киев • УНН
Сенат США проголосовал 66-33 голосами за прекращение дебатов по пакету помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим странам на сумму 95,34 миллиарда долларов, но законопроект все еще имеет проблемы с прохождением Палаты представителей, контролируемой республиканцами.
Сенат США проголосовал за прекращение дебатов о законопроекте по помощи Украине, сообщила в ночь на вторник посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова, пишет УНН.
Следующим шагом стало принятие ходатайства о прекращении дебатов по обновленному тексту законопроекта HR 815 (законодательный инструмент закона о национальной безопасности 2024), которое было поддержано 66 сенаторами (при необходимых 60), против проголосовали 33 сенатора
Детали
Как отмечает Reuters, в понедельник возглавляемый Демократической партией Сенат США подошел к окончательному принятию пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,34 миллиарда долларов на фоне растущих сомнений относительно судьбы закона в контролируемой республиканцами Палате представителей.
Законодатели проголосовали 66-33, как пишет издание, за то, чтобы "устранить последнее процедурное препятствие перед окончательным рассмотрением законопроекта". Лидеры Сената ожидали голосования по принятию где-то в среду.
Но законопроект может столкнуться с большими трудностями в Палате представителей, где спикер Майк Джонсон заявил, что его республиканское большинство хочет консервативных положений по решению проблемы рекордного уровня по потоку мигрантов через границу США и Мексики.
"Поскольку Сенат не получил никакого изменения в политике в отношении границ, Палате представителей придется продолжать работать над этими важными вопросами по собственной воле", - сказал Джонсон в заявлении, опубликованном непосредственно перед началом голосования в Сенате в понедельник.
"Америка заслуживает лучшего, чем статус-кво Сената", - сказал Джонсон, который ранее предполагал, что Палата может разделить законодательство на отдельные законопроекты.
Дополнение
Законопроект включает 61 миллиард долларов для Украины, 14 миллиардов долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и сдерживание агрессии со стороны Китая.
Он также предусматривает гуманитарную помощь в размере 9,15 миллиарда долларов гражданскому населению в Газе, на Западном берегу, Украине и в других конфликтных зонах по всему миру.
Сенат США продвинулся к окончательному голосованию по помощи Украине
Сенат США проголосовал 66-33 голосами за прекращение дебатов по пакету помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим странам на сумму 95,34 миллиарда долларов, но законопроект все еще имеет проблемы с прохождением Палаты представителей, контролируемой республиканцами.
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