Сенат США продвинулся к окончательному голосованию по помощи Украине

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
  •  119885 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
  •  138867 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
  •  146142 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  254153 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  308524 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  255818 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  292461 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  319398 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  251809 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208650 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Сенат США продвинулся к окончательному голосованию по помощи Украине

Сенат США продвинулся к окончательному голосованию по помощи Украине

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 06:39  •  17893 просмотра

Read in English

Сенат США проголосовал 66-33 голосами за прекращение дебатов по пакету помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим странам на сумму 95,34 миллиарда долларов, но законопроект все еще имеет проблемы с прохождением Палаты представителей, контролируемой республиканцами.

Сенат США проголосовал за прекращение дебатов о законопроекте по помощи Украине, сообщила в ночь на вторник посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова, пишет УНН.

Следующим шагом стало принятие ходатайства о прекращении дебатов по обновленному тексту законопроекта HR 815 (законодательный инструмент закона о национальной безопасности 2024), которое было поддержано 66 сенаторами (при необходимых 60), против проголосовали 33 сенатора

- написала Маркарова в Facebook.

Детали

Как отмечает Reuters, в понедельник возглавляемый Демократической партией Сенат США подошел к окончательному принятию пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,34 миллиарда долларов на фоне растущих сомнений относительно судьбы закона в контролируемой республиканцами Палате представителей.

Законодатели проголосовали 66-33, как пишет издание, за то, чтобы "устранить последнее процедурное препятствие перед окончательным рассмотрением законопроекта". Лидеры Сената ожидали голосования по принятию где-то в среду.

Но законопроект может столкнуться с большими трудностями в Палате представителей, где спикер Майк Джонсон заявил, что его республиканское большинство хочет консервативных положений по решению проблемы рекордного уровня по потоку мигрантов через границу США и Мексики.

"Поскольку Сенат не получил никакого изменения в политике в отношении границ, Палате представителей придется продолжать работать над этими важными вопросами по собственной воле", - сказал Джонсон в заявлении, опубликованном непосредственно перед началом голосования в Сенате в понедельник.

"Америка заслуживает лучшего, чем статус-кво Сената", - сказал Джонсон, который ранее предполагал, что Палата может разделить законодательство на отдельные законопроекты.

Дополнение

Законопроект включает 61 миллиард долларов для Украины, 14 миллиардов долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и сдерживание агрессии со стороны Китая.

Он также предусматривает гуманитарную помощь в размере 9,15 миллиарда долларов гражданскому населению в Газе, на Западном берегу, Украине и в других конфликтных зонах по всему миру.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаПолитикаНовости Мира
senat-soedinennikh-shtatov-amerikiСенат Соединенных Штатов Америки
reutersReuters
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
taivanТайвань
sektor-hazaСектор Газа
ukrainaУкраина
Сенат США просунувся до остаточного голосування щодо допомоги Україні
U.S. Senate moves toward final vote on aid to Ukraine
Новости по теме

Сенат США продвинулся к окончательному голосованию по помощи Украине

Сенат США проголосовал 66-33 голосами за прекращение дебатов по пакету помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим странам на сумму 95,34 миллиарда долларов, но законопроект все еще имеет проблемы с прохождением Палаты представителей, контролируемой республиканцами.

Война •   •  17893 просмотра
Сенат США продвинулся к окончательному голосованию по помощи Украине

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 397 тысяч

По оценкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери россии в личном составе и технике в Украине достигли 397 080 человек, 6424 танков и тысячи других боевых машин.

Война •   •  16182 просмотра
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 397 тысяч

В Днепре после ночной атаки рф все потребители со светом - Минэнерго

После ночной атаки на ТЭС в Днепропетровской области всем потребителям в Днепре восстановлено электроснабжение.

Война •   •  18139 просмотра
В Днепре после ночной атаки рф все потребители со светом - Минэнерго

В Днепропетровской области ночью уничтожили 10 "шахедов", под ударом были объекты энергетики и инфраструктуры - ОВА

Во время ночных атак 10 беспилотников "шахед" были сбиты в Днепропетровской области, объекты энергетики и инфраструктуры в Днепре подверглись ударам.

Война •   •  15641 просмотра
В Днепропетровской области ночью уничтожили 10 "шахедов", под ударом были объекты энергетики и инфраструктуры - ОВА

Байден призывает к шестинедельному прекращению огня между Израилем и ХАМАС

Байден призывает к шестинедельному прекращению огня между Израилем и ХАМАС, чтобы дать время для переговоров о долгосрочном мирном соглашении.

Новости Мира •   •  14866 просмотра
Байден призывает к шестинедельному прекращению огня между Израилем и ХАМАС

За сутки рф осуществила 5 ракетных ударов, 113 авиационных атак, и 135 обстрелов. Есть пострадавшие

В течение последних суток было 84 столкновения. рф выполнила 5 ракетных ударов и 113 авиационных атак, а также осуществила 135 залповых обстрелов на позиции наших войск и населенные пункты, что привело к пострадавшим.

Война •   •  20881 просмотра
За сутки рф осуществила 5 ракетных ударов, 113 авиационных атак, и 135 обстрелов. Есть пострадавшие

Воздушные силы ВСУ уничтожили 16 российских ударных беспилотников

За ночь Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили 16 российских ударных беспилотников из 23, запущенных по Украине с территории россии и Крыма.

Война •   •  23492 просмотра
Воздушные силы ВСУ уничтожили 16 российских ударных беспилотников

13 февраля: Всемирный день радио, Международный день презерватива

Сегодня, 13 февраля отмечается Всемирный день радио. В 1896 году молодой итальянский изобретатель Гильермо Маркони получил патент на радиоприемник и передатчик. В 1901 году Маркони продемонстрировал передачу радиосигнала через Атлантический океан, а в 1905 году получил патент уже в США.

УНН Lite •   •  19448 просмотра
13 февраля: Всемирный день радио, Международный день презерватива

Израильские удары по Рафаху убили более 100 человек, больницы переполнены ранеными

По сообщениям, в результате израильских авиаударов и обстрелов палестинского города Рафах погибло более 100 человек.

Новости Мира •   •  19186 просмотра
Израильские удары по Рафаху убили более 100 человек, больницы переполнены ранеными

Лидеры "Веймарского треугольника" заявили о поддержке Украины в борьбе с рф

В совместном заявлении лидеры "Веймарского треугольника" выразили решимость поддерживать Украину в защите ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, а также в противостоянии российской агрессии.

Война •   •  29016 просмотра
Лидеры "Веймарского треугольника" заявили о поддержке Украины в борьбе с рф