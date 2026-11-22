"Проклятие Баварии": Мусиала пережил новый эпилептический приступ — и это после травм ключевых игроков и обморока тренера
Киев • УНН
Мусиала перенёс второй неврологический приступ за три месяца, но уже вернулся к тренировкам. Кейн может выбыть примерно на три месяца.
Мюнхенская «Бавария» столкнулась с серией проблем со здоровьем футболистов и тренерского штаба. 23-летний полузащитник Джамал Мусиала 16 ноября перенёс очередной неврологический приступ, главный тренер Венсан Компани недавно потерял сознание во время тренировки, а звёздный нападающий Гарри Кейн перенёс операцию на голеностопе. Об этом сообщает BILD, пишет УНН.
Детали
По информации немецких журналистов, Мусиала перенёс уже второй неврологический приступ за последние 3 месяца. Ранее у футболиста диагностировали форму эпилепсии, которая сопровождается кратковременными нарушениями сознания.
Врачи продолжают корректировать медикаментозное лечение игрока. При этом уже на следующий день после последнего приступа Мусиала смог вернуться к командным тренировкам.
Травмы и проблемы со здоровьем преследуют «Баварию»
Ранее во время тренировки резервной команды потерял сознание главный тренер мюнхенцев Венсан Компани. Его госпитализировали, а позже сообщили о воспалении мозговых оболочек. Только 10 ноября наставник вернулся на тренировочную базу клуба.
Новым ударом для команды стала травма Гарри Кейна. 20 ноября английский нападающий повредил связки левого голеностопа в матче против «Кёльна» и перенёс операцию. По сообщениям СМИ, футболист может пропустить около 3 месяцев.
В том же матче травмировался и французский вингер Майкл Олисе. Врачи диагностировали у него ушиб стопы, однако ожидают более быстрого восстановления.
В последнее время проблемы со здоровьем также возникали у Луиса Диаса, Сержа Гнабри, Альфонсо Дэвиса, Мануэля Нойера и Исмаэля Сайбари.
На фоне такого количества травм и заболеваний болельщики могут в шутку заговорить о настоящем «проклятии Баварии». Впрочем, в клубе сохраняют оптимизм по поводу восстановления Мусиалы, тогда как главным спортивным вызовом ближайших месяцев станет отсутствие Кейна.
Тренер "Баварии" Компани вернулся к тренировкам с командой10.11.26, 20:55 • 3985 просмотров