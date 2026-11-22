Мюнхенская «Бавария» столкнулась с серией проблем со здоровьем футболистов и тренерского штаба. 23-летний полузащитник Джамал Мусиала 16 ноября перенёс очередной неврологический приступ, главный тренер Венсан Компани недавно потерял сознание во время тренировки, а звёздный нападающий Гарри Кейн перенёс операцию на голеностопе. Об этом сообщает BILD, пишет УНН.

Детали

По информации немецких журналистов, Мусиала перенёс уже второй неврологический приступ за последние 3 месяца. Ранее у футболиста диагностировали форму эпилепсии, которая сопровождается кратковременными нарушениями сознания.

Врачи продолжают корректировать медикаментозное лечение игрока. При этом уже на следующий день после последнего приступа Мусиала смог вернуться к командным тренировкам.

Травмы и проблемы со здоровьем преследуют «Баварию»

Ранее во время тренировки резервной команды потерял сознание главный тренер мюнхенцев Венсан Компани. Его госпитализировали, а позже сообщили о воспалении мозговых оболочек. Только 10 ноября наставник вернулся на тренировочную базу клуба.

Новым ударом для команды стала травма Гарри Кейна. 20 ноября английский нападающий повредил связки левого голеностопа в матче против «Кёльна» и перенёс операцию. По сообщениям СМИ, футболист может пропустить около 3 месяцев.

В том же матче травмировался и французский вингер Майкл Олисе. Врачи диагностировали у него ушиб стопы, однако ожидают более быстрого восстановления.

В последнее время проблемы со здоровьем также возникали у Луиса Диаса, Сержа Гнабри, Альфонсо Дэвиса, Мануэля Нойера и Исмаэля Сайбари.

На фоне такого количества травм и заболеваний болельщики могут в шутку заговорить о настоящем «проклятии Баварии». Впрочем, в клубе сохраняют оптимизм по поводу восстановления Мусиалы, тогда как главным спортивным вызовом ближайших месяцев станет отсутствие Кейна.

Тренер "Баварии" Компани вернулся к тренировкам с командой