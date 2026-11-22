Последняя неделя ноября 2026 года, согласно астрологическим прогнозам, может стать периодом политической напряжённости, важных международных переговоров и неожиданных решений. Особое внимание астрологи уделяют полнолунию 24 ноября, противостоянию Солнца и Урана, а также переходу Марса в знак Девы. Для Украины этот период, согласно прогнозу, может быть связан как с обострением вызовов в сфере безопасности, так и с новыми договорённостями относительно международной поддержки.

Об этом в своём астрологическом прогнозе на 23–29 ноября рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко, передаёт УНН.

Детали

По её словам, ключевыми темами недели станут противостояние старых и новых подходов, борьба за политическое влияние, международная дипломатия и поиск путей преодоления кризисных ситуаций.

Украина: сложные политические решения и возможности новых договорённостей

Как объяснила Базиленко, в течение 23–29 ноября несколько планетарных конфигураций, согласно астрологической трактовке, будут активизировать важные точки гороскопа Украины. По её мнению, это может символизировать период непростых государственных решений, усиления международных переговоров и обострения вопросов безопасности.

В начале недели Марс — планета борьбы, военных действий и противостояния — будет находиться в знаке Льва, в соединении с натальной Венерой Украины. Это особенно важно, поскольку Венера связана не только с международными отношениями, но и с материальными и финансовыми ресурсами государства — объяснила астролог.

Согласно её прогнозу, такое расположение планет может указывать на активизацию переговоров о дополнительной финансовой и военной помощи, поставках вооружения, а также новых программах поддержки Украины. В то же время Базиленко предполагает, что напряжённые астрологические аспекты могут сопровождаться обострением военного противостояния, сложными ситуациями вокруг территорий и инфраструктуры. Отдельное внимание она обращает на возможные разногласия между международными партнёрами относительно условий помощи и политических договорённостей.

Особое значение в своём прогнозе астролог придаёт 26 ноября, когда Марс перейдёт в знак Девы и приблизится к натальному Солнцу Украины. На фоне противостояния Солнца и Урана она трактует это как возможный период усиления политической борьбы, давления на государственное руководство и необходимости принятия сложных решений.

Кроме того, по словам Базиленко, астрологическая картина содержит и благоприятные для дипломатии аспекты. В частности, Юпитер будет находиться вблизи натального Меркурия Украины. Такой цикл повторяется примерно раз в 12 лет. Астролог проводит параллель с летом 2015 года, когда в Украине обсуждались конституционные изменения относительно децентрализации и урегулирования ситуации на Донбассе, а Международный валютный фонд одобрил очередной транш финансовой помощи объёмом около 1,7 млрд долларов.

История не обязательно повторится, но темы международных договорённостей, финансовой поддержки, законодательства и будущего государства снова могут выйти на первый план — отметила Базиленко.

По её мнению, в течение недели могут активизироваться дискуссии относительно гарантий безопасности, новых форматов международного сотрудничества, финансирования и обязательств партнёров.

Я предполагаю, что на этой неделе могут активизироваться переговоры о новых форматах сотрудничества, гарантиях безопасности, финансировании и международных обязательствах. Позиции партнёров могут отличаться: одни будут настаивать на более жёстких условиях, другие могут предложить дополнительную поддержку — прогнозирует астролог.

Согласно её трактовке, неделя может объединить политические вызовы и вызовы в сфере безопасности с возможностями для дипломатических договорённостей.

Полнолуние 24 ноября: неожиданные новости и информационные потрясения

Одним из центральных астрономических событий недели станет полнолуние, которое произойдёт во вторник, 24 ноября 2026 года, в 16:53 по киевскому времени. Lunar Calendar for Kyiv, Kyiv, Ukraine +1 Согласно астрологической трактовке Базиленко, полнолуние в Близнецах вблизи Урана может символизировать стремительные изменения в информационном пространстве, неожиданные заявления, политические разоблачения и колебания общественных настроений.

Это одна из самых ярких конфигураций недели, которая может сопровождаться информационными потрясениями, неожиданными заявлениями, резонансными новостями, политическими разоблачениями и стремительными изменениями общественных настроений - отметила экспертка.

По её словам, особое внимание в этот период стоит уделить информационной безопасности, работе технологий и средств связи. Она также не исключает технических сбоев и нарушений работы важных систем. Также Базиленко советует избегать паники, не поддаваться эмоциям и тщательно проверять информацию, прежде чем делать выводы.

Солнце против Урана: возможно обострение общественных и политических противостояний

Ещё одним важным астрологическим аспектом недели, по словам Базиленко, станет оппозиция Солнца и Урана, которая достигнет точности 26 ноября.

В астрологии такую конфигурацию трактуют как противостояние власти, стремление к свободе и необходимость перемен. Экспертка предполагает, что этот период может сопровождаться усилением протестных настроений, политическими спорами и неожиданными решениями руководства различных государств. Дополнительное напряжение, по её оценке, будет создавать переход Марса в знак Девы и формирование сложной конфигурации с участием Солнца, Урана и Марса. Особенно непростыми астрологиня считает международные переговоры, во время которых стороны могут жёстче отстаивать собственные интересы.

В то же время Базиленко подчёркивает, что Уран в астрологии символизирует не только потрясения, но и технологические прорывы, научные открытия и отказ от устаревших подходов.

Разрушение или обновление? Именно этот вопрос станет центральной темой недели - подчеркнула она.

Конец недели — время практических решений и конструктивного диалога

По мнению Базиленко, после перехода Марса из Льва в Деву постепенно будет усиливаться потребность в конкретных действиях, ответственности и практических решениях. Громкие заявления и борьба амбиций могут уступить место стремлению договариваться, прорабатывать детали и искать реальные пути решения проблем.

В конце недели астрологиня ожидает более благоприятного фона для конструктивного диалога, стратегического планирования и определения долгосрочных приоритетов. Воскресенье, 29 ноября, по её прогнозу, может стать днём переосмысления предыдущих событий и подготовки к новым задачам.

Отдельно Базиленко выделила пятницу, 27 ноября. По её словам, благоприятное взаимодействие Венеры и Юпитера может создать более позитивный эмоциональный фон. Этот день она советует посвятить отдыху, общению с близкими, романтическим встречам, уходу за собой или приятным покупкам.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 23–29 ноября

Овен (21 марта - 19 апреля)

Неделя может открыть новые перспективы в учёбе, путешествиях и международных делах. Возможны неожиданные новости, интересные предложения и знакомства, способные изменить прежние планы. Во время полнолуния астрологиня советует избегать острых споров и поспешных выводов. Главным преимуществом Овнов станет способность видеть новые возможности.

Телец (20 апреля - 20 мая)

В центре внимания окажутся финансы, кредиты, общие средства и семейный бюджет. Не исключены непредвиденные расходы или необходимость пересмотреть договорённости. В отношениях стоит избегать конфликтов из-за доверия. В конце недели появится возможность спокойнее оценить ситуацию и найти более выгодное решение.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Для представителей этого знака неделя может стать одной из самых важных. Полнолуние в Близнецах, согласно прогнозу, будет символизировать личные изменения, неожиданные встречи и новые перспективы. Эмоциональное состояние может быть нестабильным, поэтому важно не позволять упрямству разрушать отношения. Стоит оставаться открытыми к новому, но избегать радикальных решений.

Рак (21 июня - 22 июля)

Неделя потребует большего внимания к самочувствию, работе и повседневным обязанностям. Возможны дополнительные дела и неожиданные изменения графика. Базиленко рекомендует не брать на себя чужую ответственность, избегать перегрузок и находить время для полноценного сна и отдыха.

Лев (23 июля - 22 августа)

Первая половина недели может завершить напряжённый период эмоций, амбиций и споров. Астролог советует отказаться от борьбы за первенство там, где она не имеет практического смысла. Во второй половине недели внимание переключится на финансы. В то же время возможны творческие идеи, романтические знакомства и приятные события.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В центре внимания будут семья, жильё, домашние дела и личные планы. Возможны неожиданные изменения, связанные с работой или семейными обстоятельствами. Во второй половине недели представители знака могут почувствовать прилив энергии. Однако с радикальными решениями лучше не торопиться.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Особого внимания потребуют финансовые вопросы и покупки. Не исключены дополнительные расходы или изменения планов. Полнолуние может принести важную информацию, новости издалека или неожиданные предложения. Благоприятной неделя будет для учёбы, общения и новых знакомств. Пятницу эксперт советует посвятить приятным делам.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Финансовые вопросы выйдут на первый план. Возможны интересные предложения относительно доходов, но также непредвиденные расходы. Во время полнолуния стоит осторожнее относиться к общим средствам, долгам и крупным покупкам. В отношениях важно избегать ревности и чрезмерного контроля. Конец недели может принести поддержку друзей.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Неделя может стать периодом личных изменений и важных решений в отношениях. Не исключено желание изменить образ жизни, внешность или имидж. В то же время астролог советует отложить радикальные преобразования до завершения эмоционально напряжённого периода. Особенно важно не позволять категоричности портить отношения с близкими.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Наступает период внутренних изменений, переосмысления прошлого и восстановления эмоционального равновесия. Может возникнуть желание побыть в одиночестве или отказаться от дел, которые истощают. Астролог рекомендует не перегружать себя работой. В конце недели станет понятнее, как действовать дальше.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Неделя может принести новые знакомства, неожиданные приглашения, новости от друзей и изменения творческих планов. Полнолуние активизирует темы романтических отношений, детей и личного счастья. Возможны яркие эмоции, однако не стоит провоцировать конфликты или требовать от близких немедленных решений.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В центре внимания окажутся карьера, семья и жилищные вопросы. Возможны изменения рабочих планов, важные разговоры с руководством или необходимость решать домашние дела. Во время полнолуния стоит сохранять баланс между профессиональными обязанностями и личной жизнью. В конце недели благоприятными будут отдых и общение с близкими.

Главный совет недели

Ксения Базиленко подчёркивает, что главными рисками этого периода, согласно её астрологическому прогнозу, станут чрезмерная категоричность, упрямство и импульсивные решения. Она рекомендует избегать конфликтов, контролировать эмоции и внимательнее относиться к информации, особенно на фоне большого количества новостей и политических заявлений.

В то же время неделя, по её словам, может открыть новые перспективы для учёбы, интеллектуального развития и поиска нестандартных решений.

Будущее принадлежит не тем, кто громче всех отстаивает свою правоту, а тем, кто умеет мыслить, меняться и находить новые возможности даже в сложные времена — подвела итог астролог.

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