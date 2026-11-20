20 ноября в Берлине стартовала 72-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО, которая продлится до 23 ноября. На повестке дня — российская война против Украины, укрепление европейской обороны, увеличение военных расходов, защита критической инфраструктуры и развитие новых технологий. Для Киева главный вопрос заключается в том, смогут ли политические договоренности способствовать поставкам вооружения, усилению ПВО и долгосрочной поддержке.

Подробнее о повестке дня сессии и возможных решениях в поддержку Украины — в материале УНН.

Известно, что во встрече примут участие депутаты 32 стран НАТО и представители государств-партнеров. Организаторы — Бундестаг и Бундесрат. Комитеты будут работать 21–22 ноября, пленарное заседание состоится 23-го.

Украинская делегация и переговоры 21 ноября

Украинскую парламентскую делегацию возглавляет первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко. В ее состав вошли:

Александр Мережко,

Марьяна Безуглая;

Галина Михайлюк;

Егор Чернев;

Роман Грищук;

Алексей Жмеренецкий;

Иванна Климпуш-Цинцадзе;

Борис Приходько;

Олеся Отраднова;

Роман Костенко;

Анна Скороход.

Отдельным событием станет заседание Межпарламентского совета Украина — НАТО (UNIC), назначенное на 21 ноября. Как сообщила пресс-служба Верховной Рады, участники должны обсудить углубление парламентского диалога, обмен опытом в сфере обороны и направления дальнейшего сотрудничества для укрепления оборонных возможностей Украины и евроатлантической безопасности.

Такой формат позволяет работать с парламентариями государств, которые утверждают оборонные бюджеты и контролируют правительства. Киев может поднимать вопросы финансирования производства оружия, упрощения закупок и стабильных программ помощи. Конкретные результаты переговоров станут известны после заседания.

ПВО и защита энергетики: что может получить Украина

Накануне зимы одним из самых насущных вопросов остается защита украинских городов и критической инфраструктуры от российских ракет и беспилотников. Эту потребность уже неоднократно обсуждали с представителями ПА НАТО. В частности, 8–9 сентября делегация ассамблеи посещала Киев. Тогда, согласно сообщению ПА НАТО, речь шла о неотложных потребностях Украины, прежде всего о перехватчиках для ПВО. Отдельные встречи с представителями украинских министерств были посвящены защите электросетей, систем водоснабжения и железной дороги перед зимним периодом. В Берлине Украина может добиваться предсказуемых поставок средств ПВО, боеприпасов и помощи в защите инфраструктуры. Однако окончательные решения о передаче вооружений принимают правительства государств-партнеров.

Не менее важно и долгосрочное производство: фактические объемы помощи зависят от мощностей заводов, контрактов и финансирования. Поэтому парламентские решения относительно оборонных бюджетов могут быть весомее деклараций.

Какие документы готовят к принятию

В Берлине будут работать пять профильных комитетов ПА НАТО:

политический;

по вопросам обороны и безопасности;

демократии и безопасности;

экономики и безопасности;

науки и технологий.

Они рассмотрят подготовленные доклады и рекомендации, часть которых после обсуждения могут вынести на заключительное пленарное заседание. В частности, речь идет о:

проектах резолюций об устойчивом оборонном инвестировании,

укреплении устойчивости союзников;

увеличении вклада Европы в коллективную оборону НАТО.

Доклады также касаются защиты подводной инфраструктуры, критически важных сырьевых материалов и привлечения частного капитала к оборонным технологиям.

Например, экономический комитет подготовил доклад о последствиях увеличения оборонных расходов и путях их устойчивого финансирования. Другой документ посвящен энергетической безопасности и учитывает украинский опыт защиты инфраструктуры во время российских атак. Научно-технологический комитет исследует финансирование новых разработок и использование оружия направленной энергии, в частности лазерных систем, на фоне массового применения дешевых беспилотников.

Как украинский опыт меняет подходы к обороне

Одной из тем дискуссий станет то, чему страны НАТО могут научиться у Украины, которая противостоит масштабным ракетным и дроновым атакам и постоянно адаптирует технологии к условиям фронта.

На 22 ноября запланирована работа комитета по обороне и безопасности, в частности выступление представителя немецкого Министерства обороны Себастьяна Гартманна об уроках войны в Украине. Отдельный проект доклада совета «Украина — НАТО» посвящён оборонным закупкам во время войны. Его авторами указаны украинский парламентарий Егор Чернёв и эстонский депутат Марко Михкельсон. Документ посвящён тому, как быстрее увязывать потребности фронта, решения государства и работу оборонных предприятий, сохраняя прозрачность закупок и парламентский контроль.

В материалах ПА НАТО в качестве примеров взаимодействия упоминаются механизм PURL, совместный центр JATEC, украинский оборонный кластер Brave1 и модели совместного производства. Для союзников речь идёт о сокращении времени от появления новой угрозы до появления средства противодействия, для Украины — о перспективах инвестиций и доступа к производственным возможностям партнёров.

Отметим, что на октябрьском семинаре UNIC в Варшаве уже обсуждались совместное производство, ПВО и инновации. Берлинская сессия продолжит этот диалог, однако о новых программах пока не объявлено.

Выступление Зеленского на сессии ПА НАТО

На понедельник, 23 ноября, запланировано пленарное заседание ПА НАТО, во время которого президент Украины Владимир Зеленский должен обратиться к участникам по видеосвязи. Также ожидаются выступления генерального секретаря НАТО Марка Рютте и министра иностранных дел Германии Йоганна Вадефуля.

С учётом приоритетов Киева Зеленский может поднять вопросы ПВО, гарантий безопасности, поставок оружия и сотрудничества с союзниками.

Ранее, во время весенней сессии в Вильнюсе, руководство ПА НАТО призвало союзников ускорить политическую, экономическую, финансовую и военную поддержку Украины. Тогда также подчёркивалось, что помощь должна опираться на долгосрочные механизмы, а союзники должны наращивать собственное производство. Берлин должен показать, сохранится ли этот подход в дальнейших парламентских рекомендациях.

Приблизит ли сессия вступление Украины в НАТО

Хотя вопрос евроатлантической интеграции остаётся важным для Киева, Парламентская ассамблея НАТО не принимает решений о приёме новых членов. Это отдельная от руководящих органов Альянса межпарламентская площадка, призванная вырабатывать общие подходы и влиять на политику через национальные парламенты. Приглашение государства в НАТО согласовывает Североатлантический совет на основе консенсуса союзников. Поэтому даже одобренная ПА НАТО декларация в поддержку членства Украины не заменяет такого решения.

В то же время парламентарии могут способствовать политическому сближению, поддерживать оборонные реформы и помогать формировать согласие внутри своих стран.

Что станет главным результатом сессии ПА Альянса

Наиболее предметными результатами встречи могут стать обновлённые рекомендации по оборонным расходам, защите критической инфраструктуры, поддержке военных технологий и долгосрочному взаимодействию с Украиной. Важными также будут итоги заседания UNIC, на котором украинская делегация сможет донести до партнёров актуальные потребности обороны.

Однако по состоянию на 20 ноября сессия только началась. Результаты обсуждений 21–22 ноября, будущие выступления и решения пленарного заседания 23 ноября ещё не объявлены. Поэтому ключевым критерием успеха для Украины станут дальнейшие бюджетные и правительственные решения союзников, способные превратить политическую поддержку в оружие, финансирование и устойчивые оборонные возможности.