НАТО нужно до полусотни новых бригад, чтобы защититься в случае нападения рф - Reuters

НАТО потребуется от 35 до 50 дополнительных бригад общей численностью от 105 000 до 350 000 солдат для полной реализации своих новых оборонных планов против потенциальной российской агрессии, что ставит перед членами Альянса серьезный вызов в обеспечении необходимым персоналом и силами и средствами, такими как противовоздушная оборона.