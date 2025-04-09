В Подольском районе Киева двое мужчин бросили зажигательную смесь в приемную депутата. Они задержаны, следствие подозревает сотрудничество с российскими спецслужбами за деньги.
Литовская прокуратура заявила, что за поджогами в Вильнюсе и Варшаве стоят российские спецслужбы. К преступлениям причастны несовершеннолетние граждане Украины, завербованные за деньги.
Из белорусских тюрем освободили трех человек, включая гражданина США и журналиста Андрея Кузнечика. Журналист "Радио Свобода" воссоединился с семьей в Вильнюсе после трех лет заключения.
Президент Украины присвоил Варшаве награду "Город-спасатель" за помощь украинским беженцам и поддержку Украины. Награду получил мэр города Рафал Тшасковский во время визита Зеленского в Польшу.
Литва готовит передачу 4500 беспилотников для Украины общей стоимостью 5 млн евро. Правительство также упростило процедуру передачи военной помощи для ускорения поддержки.
Городской совет Вильнюса единогласно одобрил решение о бесплатном проезде для украинских беженцев в общественном транспорте до 2026 года. Такая поддержка действует с марта 2022 года после российского вторжения.
Литва выделит 10 млн евро на производство украинских дальнобойных дронов «Паляниця». Министры обороны двух стран подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в сфере оборонной промышленности.
Тайвань объяснил, что военная помощь Украине является «чувствительным вопросом» из-за отношений с Китаем. Страна оказывает гуманитарную помощь через соседние государства и присоединилась к западным санкциям против рф.
Президент Литвы провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом о поддержке Украины и оборонного партнерства. Лидеры также обсудили угрозы от сотрудничества России, Китая, Ирана и Северной Кореи.
Украина предложила Литве механизм финансирования производства ракеты-дрона «Паляница». Литва инвестирует 10 млн евро по «датской модели», а министр обороны Литвы планирует посетить Украину в ближайшее время.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук представил План победы в парламенте Литвы. Он также посетит Эстонию и Латвию для привлечения дополнительной помощи Украине в противодействии российской агрессии.
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с норвежским коллегой Арильдом Грамом. Обсудили передачу F-16, усиление ПВО и возможность Норвегии присоединиться к финансированию украинских оборонных предприятий.
Правительство Румынии утвердило правовые процедуры для подготовки украинского персонала по эксплуатации F-16 на авиабазе "Фетешть". Это выполнение обязательства, взятого Румынией на саммите НАТО в Вильнюсе.
Следственный комитет беларуси обвинил 45 оппозиционеров в попытке сорвать выборы 2025 года. Дело связано с «Платформой 2025», документом о нелегитимности власти Лукашенко, принятым на конференции в Вильнюсе.
Литовские пограничники обнаружили вагон с символом Z на поезде москва-Калининград. Персонал поезда стер запрещенные надписи под наблюдением, после чего поезд продолжил движение.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил Словакии подписать двустороннее соглашение по безопасности. Украина уже заключила 26 таких соглашений со странами-партнерами и призывает Словакию присоединиться к Вильнюсской декларации G7.
Литва рассматривает возможность уменьшения количества автобусных рейсов с беларусью после запрета въезда белорусских автомобилей. Ежедневно между странами курсируют десятки автобусов, преимущественно с белорусскими пассажирами.
Президент Зеленский сообщил о начале переговоров по соглашению по безопасности с европейской страной 2 августа. Украина также готовит визиты лидеров и работает над обеспечением устойчивости государства на годы вперед.
Из-за сильных штормов в странах Балтии и Польши десятки тысяч людей остались без электроэнергии. В Литве и Польше зафиксированы жертвы, повреждена инфраструктура, в Латвии рекордное количество осадков.
Украина и Греция финализируют текст двустороннего соглашения по безопасности. Украина уже заключила 25 таких соглашений и ведет переговоры еще с четырьмя государствами для подписания документа по безопасности.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Литве за мощную поддержку, включая 1,2 млрд евро помощи, гостеприимство для украинских беженцев и адвокацию членства Украины в ЕС и НАТО, во время своего онлайн-обращения к литовским послам.
Украина планирует подписать соглашения о безопасности еще с 9 странами, что доведет общее количество стран до 32.
Президент США объявил о предоставлении Украине 5 комплексов Patriot, но Андрей Ермак ожидает, что в будущем таких систем будет предоставлено больше.
21 страна и Евросоюз подписали Украинский договор на саммите НАТО. Зеленский заявил, что этот договор выводит отношения с партнерами на новый уровень. По словам президента, это является значительным достижением.
21 страна, ЕС подписали Украинский договор на саммите НАТО, чтобы поддержать безопасность Украины против российской агрессии, предоставляя оборонную помощь, военное оборудование, экономическую помощь и способствуя реформам.
Государства-члены НАТО заявили о своей полной поддержке права Украины выбирать собственные механизмы обеспечения безопасности и решать свое будущее без внешнего вмешательства, включая необратимость ее пути к полной евроатлантической интеграции и членству в НАТО после выполнения необходимых условий.
НАТО потребуется от 35 до 50 дополнительных бригад общей численностью от 105 000 до 350 000 солдат для полной реализации своих новых оборонных планов против потенциальной российской агрессии, что ставит перед членами Альянса серьезный вызов в обеспечении необходимым персоналом и силами и средствами, такими как противовоздушная оборона.
Война в Украине увеличила уровень бедности и отбросила страну на 16 лет назад в решении этого вопроса, считает Галина Третьякова, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Украина пересмотрит "философию" социальных выплат из-за чрезмерного количества обязательств, которые не могут быть подтверждены финансовыми ресурсами, с целью их оптимизации и повышения адресности.
Только 9,5 миллионов украинцев платят единый социальный взнос, тогда как 11 миллионов пенсионеров получают пенсии, что создает критическую ситуацию, которая требует внесения изменений, чтобы сделать солидарные пенсии более справедливыми.