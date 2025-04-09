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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28951 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Вашингтонском Саммите члены Альянса подтвердили необратимый путь Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО

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НАТО потребуется от 35 до 50 дополнительных бригад общей численностью от 105 000 до 350 000 солдат для полной реализации своих новых оборонных планов против потенциальной российской агрессии, что ставит перед членами Альянса серьезный вызов в обеспечении необходимым персоналом и силами и средствами, такими как противовоздушная оборона.

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Ситуация с пенсионным обеспечением критическая - Жолнович

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