Литва передаст Украине тысячи дронов на миллионы евро - что известно о новой помощи

Вильнюс на этой неделе передаст Киеву 4500 дронов. Общая стоимость беспилотников - 5 млн евро. Об этом сообщила министр обороны Литвы Довиле Сакалиене, передает УНН.

Я с гордостью сообщаю, что на этой неделе Литва отправит в Украину 4500 беспилотников стоимостью 5 миллионов евро", - написала Довиле Сакалиене в соцсети X.

Сакалиене добавила, что на последнем заседании правительства Литвы была утверждена новая ускоренная процедура передачи государственных активов, которая сократит время на бюрократические процедуры в процессе передачи помощи Украине.

"Литва на стороне Украины!", - добавила она.

Напомним

Литовский общественный вещатель LRT сообщал, что дроны для Украины, которые должны были доставить еще до конца 2024 года, до сих пор находятся на складах в Литве. Политики заявляют, что виной всему бюрократия.