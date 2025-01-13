Литва передаст Украине тысячи дронов на миллионы евро - что известно о новой помощи
Киев • УНН
Литва готовит передачу 4500 беспилотников для Украины общей стоимостью 5 млн евро. Правительство также упростило процедуру передачи военной помощи для ускорения поддержки.
Вильнюс на этой неделе передаст Киеву 4500 дронов. Общая стоимость беспилотников - 5 млн евро. Об этом сообщила министр обороны Литвы Довиле Сакалиене, передает УНН.
Я с гордостью сообщаю, что на этой неделе Литва отправит в Украину 4500 беспилотников стоимостью 5 миллионов евро", - написала Довиле Сакалиене в соцсети X.
Сакалиене добавила, что на последнем заседании правительства Литвы была утверждена новая ускоренная процедура передачи государственных активов, которая сократит время на бюрократические процедуры в процессе передачи помощи Украине.
"Литва на стороне Украины!", - добавила она.
Напомним
Литовский общественный вещатель LRT сообщал, что дроны для Украины, которые должны были доставить еще до конца 2024 года, до сих пор находятся на складах в Литве. Политики заявляют, что виной всему бюрократия.