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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Литва передаст Украине тысячи дронов на миллионы евро - что известно о новой помощи

Литва передаст Украине тысячи дронов на миллионы евро - что известно о новой помощи

Киев  •  УНН

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Литва готовит передачу 4500 беспилотников для Украины общей стоимостью 5 млн евро. Правительство также упростило процедуру передачи военной помощи для ускорения поддержки.

Вильнюс на этой неделе передаст Киеву  4500 дронов. Общая стоимость беспилотников  - 5 млн евро. Об этом сообщила министр обороны Литвы Довиле Сакалиене, передает УНН

Я с гордостью сообщаю, что на этой неделе Литва отправит в Украину 4500 беспилотников стоимостью 5 миллионов евро", - написала  Довиле Сакалиене в соцсети X.

Сакалиене добавила, что на последнем заседании правительства Литвы была утверждена новая ускоренная процедура передачи государственных активов,   которая сократит время на бюрократические процедуры в процессе передачи помощи Украине. 

"Литва на стороне Украины!", - добавила она. 

Напомним

Литовский общественный вещатель LRT сообщал, что дроны для Украины, которые должны были доставить еще до конца 2024 года, до сих пор находятся на складах в Литве. Политики заявляют, что виной всему бюрократия. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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